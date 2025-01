Loty będą się odbywać dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki. Trasa ma charakter sezonowy, obsługiwana będzie więc do 23 października.

- Chorwacja zawsze była popularnym kierunkiem wakacji wśród mieszkańców południowej Polski. Dubrownik to już trzecie miasto, do którego będzie można polecieć z Ryanairem z katowickiego lotniska. Pierwsze dwa to Pula i Zadar – mówi prezes Katowice Airport Artur Tomasik.

22 kierunki Ryanaira z Katowic

Ryanair obecny jest w Katowicach od początku listopada 2007 roku, od tego czasu do końca 2024 roku, w ramach przewiózł prawie 9,5 miliona podróżnych. Pod koniec października 2019 roku irlandzki przewoźnik otworzył na katowickim lotnisku bazę operacyjną, początkowo z dwoma, a następnie z trzema boeingami 737-800.

Rozkład lotów Ryanaira z Pyrzowic na lato aktualnie przewiduje 22 kierunki: Alghero, Alicante, Ateny, Bari, Bolonia-Forli, Bruksela-Charleroi, Dublin, Dubrownik, Katania, Londyn-Stansted, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Oslo-Gardermoen, Pafos, Pula, Reggio-Calabria, Rzym-Fiumicino, Trapani, Warna, Wenecja-Treviso i Zadar.