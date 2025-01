Wizz Air chwali się rekordem. Przewiózł prawie 63 miliony pasażerów

Czytaj więcej Linie Lotnicze Wizz Air wraca na ścieżkę rozwoju. Potrzebuje jeszcze roku Wizz Air w przyszłym roku wróci na ścieżkę rozwoju. Zawarł umowy na dwa lata z producentem silników Pratt&Whitney w sprawie rekompensat za uziemienie około 40 samolotów A320neo.

W 2024 roku Wizz Air zrealizował 99,5 procent zaplanowanych lotów, co pozwoliło mu zająć trzecie miejsce wśród europejskich linii lotniczych pod względem wydajności operacyjnej.

Przewoźnik uruchomił również całodobowego asystenta głosowego Amelię i Centrum Pomocy dla pasażerów.

Foto: Wizz Air

W tym roku 11 nowych tras Wizz Aira z Polski

W ubiegłym roku z i do Polski Wizz Air przewiózł ponad 12 milionów pasażerów, przekraczając liczbę 115 milionów pasażerów od rozpoczęcia działalności w 2004 roku.

Uruchomił też 12 nowych tras z polskich lotnisk, w tym z Warszawy do Kiszyniowa, z Gdańska do Mediolanu czy z Krakowa do Bolonii.