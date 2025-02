Marzysz o karierze w branży lotniczej? LOT łowi talenty

LOT rozpoczął nabór do kolejnej edycji wakacyjnego programu stażowego LOT Summer Internship - informuje biuro prasowe przewoźnika.

Reklama

Jak czytamy w jego komunikacie, LOT Summer Internship to kompleksowy program, opierający się na indywidualnym podejściu, spersonalizowanym poszerzaniu umiejętności i rzeczywistym zaangażowaniu stażysty w projekty spółki. To również doskonała okazja do zdobycia wiedzy na temat branży lotniczej od środka i zgłębienia jej tajników.

Czytaj więcej Linie Lotnicze Michał Fijoł wraca oficjalnie na stanowisko prezesa LOT-u "Rada Nadzorcza Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne prowadzone w przedmiocie wyboru prezesa zarządu spółki i podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 lutego 2025 r. na to stanowisko pana Michała Fijoła" - brzmi oficjalny komunikat.

- Wielu młodych ludzi już na studiach zaczyna kształtować swoją ścieżkę zawodową. Ważne jest więc, aby jak najszybciej wiedzę teoretyczną przekuć w praktykę - właśnie dlatego doskonałym uzupełnieniem zajęć akademickich są staże - mówi dyrektor biura HR w Locie Izabella Orszanowska, cytowana w komunikacie.

- Wierzymy, że za sprawą programu LOT Summer Internship mamy możliwość nie tylko pozyskania wielu wybitnych talentów, ale także zarażenia ich naszą pasją do lotnictwa. W edycjach z lat 2022-2024 łącznie uczestniczyło aż 138 stażystów. W samym 2024 roku aż 80 procent uczestników zostało w naszej organizacji, by móc dalej wnosić do niej nieocenioną wartość - dodaje.