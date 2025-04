Do siatki KLM-u powraca karaibska wyspa. Poleci na nią Dreamliner

Holenderskie Linie Lotnicze KLM zapowiedziały, że w najbliższym sezonie zimowym wznowią loty do Bridgetown na Barbados. Przewoźnik zainaugurował to połączenie zimą 2021 roku, a teraz przywraca do swojej oferty.

Na karaibską wyspę KLM będą latać trzy razy w tygodniu (we wtorki, czwartki i soboty) z przesiadką w Amsterdamie. Trasę tę obsługiwać będzie boeing 787-9 „Dreamliner”.

Połączenie będzie oferowane od 26 października 2025 roku do 26 marca 2026 roku jako popularny w KLM lot łączony - po międzylądowaniu na Barbados samolot będzie kontynuował trasę dalej do Georgetown w Gujanie.

Rozkład połączeń na i z Barbados (według czasu lokalnego):

KL783: wylot z Amsterdamu o 9:35, przylot do Bridgetown na Barbados o 13:35, następnie wylot z Bridgetown o 15:05 do Georgetown w Gujanie z lądowaniem 16:40 czasu lokalnego.