Wizz Air, największy przewoźnik na lotnisku w Katowicach, ogłosił znaczącą rozbudowę rozkładu lotów na lato 2026, o czym informuje w komunikacie.

Wprowadził do niego 13 nowych tras do ośmiu krajów. Rozszerzona siatka połączeń obejmuje Braszów, Brindisi, Comiso, Dubrownik, Faro, Lamezię Terme, Ochrydę, Maastricht, Rimini, Rijekę, Warnę, Billund i Porto.

W sezonie letnim 2026 Wizz Air ma w sprzedaży 1,8 miliona miejsc z Katowic, czyli o 31 procent więcej niż rok wcześniej.

W całym 2026 roku oferuje z Katowic ponad 2,7 miliona miejsc na 38 trasach do 20 krajów (wzrost o 24 procent względem 2025 roku). Obsługuje je osiem zbazowanych samolotów.

Katowice filarem europejskiej sieci Wizz Aira

Wizz Air rozpoczął operacje z Katowice Airport w 2004 roku. Od tego czasu Katowice pozostają filarem europejskiej sieci Wizz Aira i kluczowym motorem jego wzrostu w Polsce – głosi komunikat. Od 2004 roku Wizz Air przewiózł z i do Katowic ponad 30 milionów pasażerów.

– Katowice są sercem historii Wizz Aira od 2004 roku i dziś z dumą potwierdzamy naszą pozycję lidera w Katowice Airport, prezentując nasz najsilniejszy letni rozkład w historii. Dzięki 13 nowym trasom, ośmiu samolotom, 1,8 miliona miejsc w sprzedaży na lato 2026 i ponad 2,7 miliona miejsc w całym roku nadal inwestujemy w rozwój możliwości podróży dla naszych klientów z południowej Polski – mówi Piotr Trawka z działu Revenue Office w Wizz Airze, cytowany w komunikacie.

