W tym roku Wizz Air oferuje z Katowic ponad 2,7 miliona miejsc na 38 trasach do 20 krajów
Wizz Air, największy przewoźnik na lotnisku w Katowicach, ogłosił znaczącą rozbudowę rozkładu lotów na lato 2026, o czym informuje w komunikacie.
Do 2027 roku Wizz Air planuje zwiększyć liczbę lotów do Egiptu z obecnych 80 do 240. Najwięcej nowych tras do egipskich ośrodków turystycznych zysk...
Wprowadził do niego 13 nowych tras do ośmiu krajów. Rozszerzona siatka połączeń obejmuje Braszów, Brindisi, Comiso, Dubrownik, Faro, Lamezię Terme, Ochrydę, Maastricht, Rimini, Rijekę, Warnę, Billund i Porto.
W sezonie letnim 2026 Wizz Air ma w sprzedaży 1,8 miliona miejsc z Katowic, czyli o 31 procent więcej niż rok wcześniej.
W całym 2026 roku oferuje z Katowic ponad 2,7 miliona miejsc na 38 trasach do 20 krajów (wzrost o 24 procent względem 2025 roku). Obsługuje je osiem zbazowanych samolotów.
Wizz Air rozpoczął operacje z Katowice Airport w 2004 roku. Od tego czasu Katowice pozostają filarem europejskiej sieci Wizz Aira i kluczowym motorem jego wzrostu w Polsce – głosi komunikat. Od 2004 roku Wizz Air przewiózł z i do Katowic ponad 30 milionów pasażerów.
– Katowice są sercem historii Wizz Aira od 2004 roku i dziś z dumą potwierdzamy naszą pozycję lidera w Katowice Airport, prezentując nasz najsilniejszy letni rozkład w historii. Dzięki 13 nowym trasom, ośmiu samolotom, 1,8 miliona miejsc w sprzedaży na lato 2026 i ponad 2,7 miliona miejsc w całym roku nadal inwestujemy w rozwój możliwości podróży dla naszych klientów z południowej Polski – mówi Piotr Trawka z działu Revenue Office w Wizz Airze, cytowany w komunikacie.
Letni rozkład lotów z Katowice Airport, który zacznie obowiązywać w najbliższą niedzielę, 29 marca, obejmuje 128 tras regularnych i czarterowych na...
