Lotnisko na Krecie jest już zapchane. Na szczęście niedługo zacznie pracę nowy port

Lotnisko w Kastelli według planów zostanie oddane do użytku w 2027 roku. Budowane jest tak, by rocznie móc obsłużyć 18 milionów pasażerów. Znajdzie się tam 19 bramek do samolotów, a terminal będzie miał powierzchnię 94 tysięcy metrów kwadratowych rozłożonych na osiem poziomów, podaje gazeta „Augsburger Allgemeine” w swoim elektronicznym wydaniu.

Reklama

Lotnisko plus dworzec autobusowy plus autostrada

Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnych systemów kontroli biometrycznej i automatycznej. Ponieważ będzie wpisywać się w zasady zrównoważonego rozwoju, ma posiadać własne źródła energii, którymi będzie samodzielnie zarządzać.

Na lotnisku znajdować się będą obiekty rozrywkowe, rekreacyjne, gastronomiczne, religijne, a także dla rodzin z małymi dziećmi. Powstanie dworzec autobusowy, lotnisko będzie miało też połączenia z wyspą w ramach transportu publicznego.

Projekt ma szerszy wymiar komunikacyjny — przy okazji budowy powstanie autostrada łącząca lotniska na północy i południu wyspy, dzięki czemu nowy port będzie obsługiwać podróżnych z Chanii, Retymna i Sitii. Do stolicy Krety pasażerowie dojadą w 25 minut.

Port będzie przyjmował te same typy samolotów co ten w Heraklionie, ale również ma być przygotowany na obsługiwanie większych maszyn.