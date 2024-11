Nowa trasa Ryanaira połączy Lublin z Katalonią

Lądując w Gironie, można też udać się w Pireneje, do Andory czy na zachód Francji.

Ryanair ogłosił, że loty do Barcelony Girony będzie realizował przez cały rok, dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki.

Będzie to czwarty kierunek oferowany z lubelskiego lotniska przez tę linię. Obecnie przewoźnik lata do Londynu, Mediolanu, Dublina i sezonowo do Gdańska.