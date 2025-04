Kraków Airport zyskuje całoroczne połączenie ze Skandynawią

Trasę Kopenhaga - Kraków obsłużą embraery i bombardiery

W sezonie letnim Scandinavian Airlines zaplanowały w Krakowie 180 rotacji (360 operacji), co łącznie przekłada się na około 43 tysiące foteli. Loty mają być kontynuowane w sezonie zimowym z częstotliwością do trzech razy w tygodniu.

Na trasie Kraków - Kopenhaga będą latały wąskokadługowe samoloty embraer E195 i bombardier CRJ-900.

- Cieszę się z uruchomienia całorocznego połączenia Scandinavian Airlines z Krakowa do Kopenhagi. Sam regularnie podróżuję do stolicy Danii - miasta, które niezmiennie zachwyca połączeniem historii, nowoczesności i skandynawskiego stylu życia. To nowe połączenie pokazuje potencjał kierunków skandynawskich, zarówno pod względem turystycznym, jak i biznesowym - mówi konsul honorowy Danii w Krakowie Janusz Kahl.

Dzięki nowemu połączeniu pasażerowie wylatujący z Krakowa będą mogli podróżować przez Kopenhagę do innych krajów skandynawskich, przede wszystkim Norwegii, a także do Ameryki Północnej - Nowego Jorku, Bostonu i Toronto.