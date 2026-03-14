Bilety nie zdrożeją. Rząd przegrał w sądzie sprawę o ruch na lotnisku w Amsterdamie

Amsterdamski port lotniczy, jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w Europie może odetchnąć. Najwyższy sąd administracyjny w Holandii stanął po stronie przewoźników i uchylił decyzję rządu o wprowadzeniu sztywnego limitu lotów. Pierwotnie gabinet planował ograniczenie liczby startów i lądowań do 478 tysięcy rocznie, co miało być odpowiedzią na protesty mieszkańców dotyczące uciążliwego hałasu.

Sąd: Mniej latania, to nie droga do zmniejszenia hałasu

Spór o skalę działalności Schiphol trwa od kilku lat. Dzieli holenderski rząd i branżę lotniczą. Głównym powodem uchylenia przepisów były jednak błędy proceduralne i zignorowanie unijnych wymogów tzw. „zrównoważonego podejścia”. Jak informuje dziennik NRC, sąd uznał, że rząd nie potrafił zagwarantować, żeby proponowana redukcja faktycznie przełożyła się na odczuwalny spadek hałasu w otoczeniu lotniska.

Sędziowie zwrócili uwagę na kluczowy fakt: nowoczesne maszyny są znacznie cichsze niż nawet te sprzed kilku lat, więc sama liczba operacji lotniczych przestała być precyzyjnym wyznacznikiem uciążliwości. „Minister nie może zagwarantować redukcji hałasu samym limitem” – podkreślono w uzasadnieniu wyroku cytowanym przez NRC.

Według sądu, tak drastyczne środki jak limity mogą być wprowadzane dopiero, gdy zawiodą inne metody – na przykład modernizacja floty i skorygowanie tras samolotów podchodzących do lądowania. „W obecnej sytuacji określenie maksymalnej liczby lotów po prostu nie wchodzi w grę jako środek doraźny” – argumentował sąd.