Wielkanocne strajki na hiszpańskich lotniskach. Zagrożone Madryt i Barcelona

W szczycie pierwszej dużej fali wyjazdów w 2026 roku, przypadającej na okres świąt wielkanocnych, na niemal wszystkich lotniskach w Hiszpanii mogą wystąpić poważne zakłócenia. Związki zawodowe zapowiedziały strajki pracowników dwóch kluczowych firm handlingowych – Groundforce i Menzies, pisze portal informacyjny Costa Nachrichten.
Organizacje związkowe CCOO, UGT i USO przygotowują protest bezterminowy: w przypadku Groundforce od 27 marca, a Menzies od 28 marca. Na razie jest to formalna zapowiedź, jednak brak porozumienia może doprowadzić do realizacji strajków w najbardziej newralgicznym momencie sezonu.
Firmy handlingowe odpowiadają za kluczowe procesy operacyjne na lotniskach – od odprawy pasażerów i boardingu, przez załadunek bagażu, po tankowanie, sprzątanie samolotów i transport naziemny. Groundforce działa na 12 lotniskach, między innymi w Madrycie, Walencji, Maladze, na Ibizie i w Palmie de Mallorca. Z kolei Menzies obsługuje 11 portów, w tym Barcelonę, Sewillę, Murcję, Las Palmas na Gran Canarii i lotniska na Teneryfie.
Związki zawodowe uzasadniają decyzję niewywiązywaniem się firm z ustaleń dotyczących warunków pracy. Spór dotyczy między innymi wynagrodzeń, grafików, nadgodzin i umów w niepełnym wymiarze. Krytyce poddano również procedurę przetargową operatora lotnisk Aena, w której w 2023 roku wyłoniono obu operatorów.
Harmonogram protestów zakłada, że pracownicy Groundforce będą strajkować cyklicznie w poniedziałki, środy i piątki w kilku przedziałach godzinowych, natomiast zatrudnieni w Menzies planują całodobowe akcje 28–29 marca oraz od 2 do 6 kwietnia.
Związki ostrzegają, że sytuacja może doprowadzić lotniska „na skraj paraliżu”. Nie wykluczają również rozszerzenia protestów na kolejne firmy handlingowe w okresie wakacyjnym, jeśli warunki pracy nie ulegną poprawie.
Decydująca runda negocjacji została zaplanowana na 20 marca. W wypadku braku porozumienia strajki w okresie wielkanocnym staną się faktem.
