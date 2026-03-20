Wielkanocne strajki na hiszpańskich lotniskach. Zagrożone Madryt i Barcelona

W szczycie pierwszej dużej fali wyjazdów w 2026 roku, przypadającej na okres świąt wielkanocnych, na niemal wszystkich lotniskach w Hiszpanii mogą wystąpić poważne zakłócenia. Związki zawodowe zapowiedziały strajki pracowników dwóch kluczowych firm handlingowych – Groundforce i Menzies, pisze portal informacyjny Costa Nachrichten.

Organizacje związkowe CCOO, UGT i USO przygotowują protest bezterminowy: w przypadku Groundforce od 27 marca, a Menzies od 28 marca. Na razie jest to formalna zapowiedź, jednak brak porozumienia może doprowadzić do realizacji strajków w najbardziej newralgicznym momencie sezonu.

Firmy handlingowe odpowiadają za kluczowe procesy operacyjne na lotniskach – od odprawy pasażerów i boardingu, przez załadunek bagażu, po tankowanie, sprzątanie samolotów i transport naziemny. Groundforce działa na 12 lotniskach, między innymi w Madrycie, Walencji, Maladze, na Ibizie i w Palmie de Mallorca. Z kolei Menzies obsługuje 11 portów, w tym Barcelonę, Sewillę, Murcję, Las Palmas na Gran Canarii i lotniska na Teneryfie.

Spór o płace i warunki pracy eskaluje

Związki zawodowe uzasadniają decyzję niewywiązywaniem się firm z ustaleń dotyczących warunków pracy. Spór dotyczy między innymi wynagrodzeń, grafików, nadgodzin i umów w niepełnym wymiarze. Krytyce poddano również procedurę przetargową operatora lotnisk Aena, w której w 2023 roku wyłoniono obu operatorów.