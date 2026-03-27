Letni rozkład lotów wchodzi w życie w niedzielę, 29 marca. Tego dnia Swiss zainauguruje nowe połączenie z Zurychem, które realizowane będzie trzy razy w tygodniu – informuje Port Lotniczy Poznań-Ławica w komunikacie.

Największy przewoźnik na Ławicy, Ryanair, zaoferuje nowe połączenie z irlandzkim Shannon. Po zimowej przerwie do rozkładu lotów tego przewoźnika wrócą Barcelona, Cagliari, Chania, Dubrownik, Majorka, Tirana, Wenecja, Zadar i Praga. W maju i czerwcu oferta przewoźnika powiększy się o loty do Burgas, na Korfu, do Puli i Podgoricy.

Dwie nowości na nadchodzący sezon letni przygotował Wizz Air, który w czerwcu uruchomi połączenie do Podgoricy, a we wrześniu do Bazylei.

Z Poznania na inne kontynenty

Z poznańskiego lotniska operować będą także LOT, Lufthansa, SAS, KLM i wspomniany już Swiss, dzięki którym pasażerowie dotrą z Poznania na najważniejsze lotniska obu Ameryk, Afryki i Azji z jedną tylko przesiadką we Frankfurcie, Warszawie, Amsterdamie, Kopenhadze lub Zurychu.

Gdy po kryzysie na Bliskim Wschodzie linia flydubai wznowi loty z Poznania do Dubaju, do listy kontynentów łatwiej dostępnych dla Poznaniaków dołączy również Australia.

W sezonie letnim znacząca część ruchu na poznańskim lotnisku to połączenia czarterowe, realizowane dla biur podróży. W tym roku touroperatorzy zaoferują łącznie 41 kierunków, między innymi w Grecji, Hiszpanii, Portugalii (Madera), Turcji, Egipcie, Maroku, na Wyspach Kanaryjskich, a także na Zanzibarze i Madagaskarze.