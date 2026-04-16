W marcu 2026 roku stołeczne lotnisko obsłużyło 1 769 606 pasażerów, czyli o 3,4 procent więcej niż rok wcześniej – podają w komunikacie Polskie Porty Lotnicze. Najwięcej podróżnych – 64,6 tysiąca – odprawiło się w piątek, 27 marca.

Cały pierwszy kwartał Lotnisko Chopina zamknęło wynikiem 5,2 miliona obsłużonych pasażerów, a to o 8 procent więcej względem tego samego okresu 2025 roku.

To pierwszy raz, kiedy warszawskie lotnisko odprawiło ponad 5 milionów pasażerów w pierwszych trzech miesiącach roku.

Dwie trzecie pasażerów, czyli 3,5 miliona, podróżowało w ramach strefy Schengen, 1,7 miliona wybierało trasy poza Schengen.

Najpopularniejsze kierunki – zmiany w czołówce

Przez sytuację na Bliskim Wschodzie zmieniła się struktura podróży – 60 procent pasażerów (spadek o 2 punkty procentowe, licząc rok do roku) korzystało z usług przewoźników tradycyjnych, 30 procent (wzrost o 3 punkty procentowe) wybierało tanich przewoźników, a 10 procent (spadek o 1 punkt procentowy) – czarterowych. Liczba pasażerskich operacji lotniczych w marcu wyniosła 14 519, a wszystkich operacji – 15 757.

– Kryzys na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu wpłynął na wyniki Lotniska Chopina – w samym marcu przewoźnicy wykonujący operacje z i do tego rejonu musieli odwołać ponad 360 rotacji. Zawirowania wystąpiły również na rynku paliw, choć na szczęście tego zjawiska nie odnotowaliśmy w Warszawie. Mimo tych wszystkich trudności, w stołecznym porcie udało się osiągnąć wzrost liczby pasażerów – mówi prezes PPL Łukasz Chaberski, cytowany w komunikacie.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie przetasowała układ najpopularniejszych kierunków w ruchu rozkładowym. Pierwsze miejsce zajmuje jak zwykle Londyn, a drugie Paryż, ale zmiany wystąpiły na kolejnych pozycjach, na których uplasowały się Amsterdam, Bruksela i Stambuł. W wypadku rejsów czarterowych pierwszą piątkę otwiera Marsa Alam, za którym znajdują się Hurghada, Szarm el-Szejk, Bangkok i Fuerteventura, która zajęła miejsce Antalyi.

Cargo rośnie mimo trudnej sytuacji

Wolumen cargo na Lotnisku Chopina stale rośnie – w marcu odprawiono dokładnie 10 831 ton, a pierwszy kwartał zakończył się wynikiem 34 476 ton. Tonaż w operacjach all cargo (czyli samolotami transportowymi), jak i belly cargo (w ładowniach samolotów rejsowych) wzrósł o 10 procent. Największymi przewoźnikami cargo są LOT, Qatar Airways, DHL Express, UPS Airlines i Emirates, a najpopularniejszymi kierunkami – Doha, Lipsk, Kolonia, Dubaj i Nowy Jork.

– Transport cargo mocno ucierpiał w wyniku kryzysu bliskowschodniego, ponieważ kierunki z rejonu Zatoki Perskiej są bardzo popularne, jeśli chodzi o przewóz towarów. Mimo to Lotnisko Chopina zanotowało niemal 12-procentowy wzrost w przewozach. Notujemy również bardzo duże zainteresowanie ze strony linii dalekowschodnich. Aktualnie mamy dwóch przewoźników all cargo z Chin, spodziewamy się wkrótce powrotu trzeciego i jesteśmy przekonani, że w przyszłości Polska może stać się bramą cargo szczególnie z kierunków Azji Południowo-Wschodniej – mówi członek zarządu PPL ds. finansowo-handlowych Marcin Danił.

Nowa strona internetowa Lotniska Chopina – nowa jakość komunikacji

Już w kwietniu wystartuje nowa strona internetowa Lotniska Chopina, przygotowana zgodnie z odświeżoną identyfikacją wizualną i nową kolorystyką portu. Serwis został zaprojektowany w pełni responsywnie, dzięki czemu dostosowuje się do wszystkich urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem tych mobilnych. Nowa odsłona pełni funkcję kompleksowego centrum obsługi pasażera, łącząc przejrzystą warstwę informacyjną z możliwością bezpośredniego korzystania z usług lotniskowych – czytamy w komunikacie.

Projekt strony odzwierciedla rzeczywistą ścieżkę podróży pasażera. Kluczowe informacje i usługi, takie jak fast track, salony Executive Lounge, strefa VIP Line czy valet parking – są dostępne bezpośrednio z poziomu strony głównej. Ich przejrzysta i kontekstowa prezentacja umożliwia szybkie przejście do zakupu lub rezerwacji, co jest szczególnie istotne w sytuacjach, gdy liczy się czas, wygoda i ograniczenie stresu związanego z podróżą.

Serwis wspiera użytkownika na każdym etapie planowania podróży – od sprawdzenia najważniejszych informacji, przez organizację dojazdu i wybór parkingu, aż po skorzystanie z dodatkowych udogodnień dostępnych na lotnisku.

– Konsekwentnie unowocześniamy naszą markę – Lotnisko Chopina. Po wizualnym liftingu logo i zmianie systemu identyfikacji wizualnej, czyli oznaczeń dla pasażerów w terminalu, przyszedł czas na stronę internetową. W technologii cyfrowej 10 lat to przepaść. Zmieniają się wymogi, trendy i narzędzia. Chcemy iść z duchem czasu i pokazać, że jesteśmy marką nowoczesną. Chcemy, żeby nasza strona była przejrzysta, wygodna i użyteczna. Mamy nadzieję, że ta wizytówka, którą oddamy wkrótce w ręce użytkowników, właśnie taka będzie – mówi członek zarządu ds. strategii i marketingu Adam Sanocki.