Luty kolejnym miesiącem rekordów na Lotnisku Chopina. „Rośniemy w imponującym tempie”

Drugi miesiąc 2026 roku przyniósł dalszy wzrost liczby pasażerów na Lotnisku Chopina. Stołeczny port obsłużył ich dokładnie 1 695 037, czyli o 8,5 procent więcej w odniesieniu do lutego 2025 roku – podają Polskie Porty Lotnicze w komunikacie.

Reklama Reklama

Rekordowym dniem tego miesiąca i – jak dotąd – roku był piątek, 13 lutego. Odprawiono wtedy 69 331 osób.

W lutym odbyło się 13 350 operacji pasażerskich i 14 361 wszystkich operacji lotniczych.

Od początku roku z usług Lotniska Chopina skorzystało 3 443 228 podróżnych, czyli o 10,2 procent więcej w porównaniu z lutym ubiegłego roku.

Przeważająca większość, bo 93 procent pasażerów podróżowała za granicę. Do krajów strefy Schengen wybrało się prawie dwie trzecie pasażerów – 2 223 837. Pasażerowie tranzytowi stanowili 23 procent całego ruchu pasażerskiego.