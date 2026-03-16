Luty kolejnym miesiącem rekordów na Lotnisku Chopina. „Rośniemy w imponującym tempie”

W lutym warszawskie Lotnisko Chopina odprawiło prawie 1,7 miliona pasażerów. Padł również pierwszy w tym roku rekord – w liczbie pasażerów odprawionych w ciągu jednego dnia.

Publikacja: 16.03.2026 15:24

Lotnisko Chopina przyspiesza – w lutym odprawiło prawie 1,7 miliona pasażerów

Foto: PAP, Albert Zawada

Nelly Kamińska

Drugi miesiąc 2026 roku przyniósł dalszy wzrost liczby pasażerów na Lotnisku Chopina. Stołeczny port obsłużył ich dokładnie 1 695 037, czyli o 8,5 procent więcej w odniesieniu do lutego 2025 roku – podają Polskie Porty Lotnicze w komunikacie.

Rekordowym dniem tego miesiąca i – jak dotąd – roku był piątek, 13 lutego. Odprawiono wtedy 69 331 osób.

W lutym odbyło się 13 350 operacji pasażerskich i 14 361 wszystkich operacji lotniczych.

Od początku roku z usług Lotniska Chopina skorzystało 3 443 228 podróżnych, czyli o 10,2 procent więcej w porównaniu z lutym ubiegłego roku.

Przeważająca większość, bo 93 procent pasażerów podróżowała za granicę. Do krajów strefy Schengen wybrało się prawie dwie trzecie pasażerów – 2 223 837. Pasażerowie tranzytowi stanowili 23 procent całego ruchu pasażerskiego.

– Trwający boom na latanie to już stały, silny trend, który obserwujemy na całym polskim rynku lotniczym. Rekordowe wyniki Lotniska Chopina, już prawie 3,5 miliona podróżnych od początku roku, są tego najlepszym dowodem – mówi członek zarządu Polskich Portów Lotniczych ds. strategii i marketingu Adam Sanocki, cytowany w komunikacie.

– Polskie lotnictwo w tym roku przebije 70 milionów pasażerów. W skali całej Europy rośniemy w imponującym tempie, a my, jako operator największego portu w kraju, musimy za tą dynamiką nadążyć – zaznacza.

Londyn i Paryż wciąż na czele, Egipt króluje w czarterach

60 procent ruchu na Lotnisku Chopina obsługują tradycyjne linie lotnicze. Co dziesiąty samolot wykonuje rejsy czarterowe. 30 procent operacji lotniczych realizują przewoźnicy niskokosztowi, których udział w rynku umocnił się kosztem poprzednich dwóch sektorów.

Pierwsza piątka najpopularniejszych miast w ruchu regularnym pozostaje w zasadzie bez zmian: to Londyn, Paryż, Dubaj, Amsterdam i Bruksela.

Podobna sytuacja jest w ruchu czarterowym – niezmienna egipska triada to Marsa Alam, Hurghada i Szarm el-Szejk, a następnie dwa kierunki egzotyczne: Bangkok i Punta Cana.

Cargo rośnie jeszcze szybciej niż ruch pasażerski

Sektor cargo notuje wyjątkowe wzrosty. Tegoroczny luty był rekordowym drugim miesiącem roku w historii portu – odprawiono 11 902 tony cargo. Od początku roku obsłużono 23 664  tony cargo, co oznacza wzrost o 23,5 procent.

Główni przewoźnicy to LOT, Qatar Airways, DHL Express, UPS Airlines i Emirates.

