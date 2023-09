Wyposażenie plażowiczów w tysiąc dziecięcych wiaderek to pomysł władz Torremolinos na oszczędzanie wody. Chodzi o to, by ograniczyć jej zużycie do obmywania nóg z piasku, pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews. W ramach kampanii „Pomocz się dla środowiska” ratusz zachęca wypoczywających, by przed wyjściem z plaży nie korzystali z pryszniców, ale opłukiwali nogi wodą morską. Właśnie temu mają służyć plastikowe wiaderka, którymi można zaczerpnąć wody.

Pracownicy miejscy będą rozdawać zabawki na plażach i w punktach informacji turystycznej.

Władze mają nadzieję, że wśród mieszkańców wyrobią nawyk zabierania wiaderek na plaże z domów, ale też uświadomią im, że zabawki dla dzieci, kije od parasoli i krzesełka można opłukać w morzu.

Podobną akcję mają podjąć inne gminy regionu, w sumie rozdadzą 7 tysięcy zestawów wiaderek z zabawkami.