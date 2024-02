Archeolodzy szukają w Jaskini Raj szczątków neandertalczyka. „Chcemy pokazać je turystom”

W latach 60. nie było możliwości badawczych, by określić, jak stare są naniesione osady, szczątki zwierząt czy neandertalczyka z jaskini. Teraz naukowcy chcą pobrać próbki i dokładniej określić daty. Będą też w stanie nieco więcej powiedzieć o samej jaskini, klimacie i panujących wtedy warunkach. W tym celu tak zwany sedyment, czyli ziemia wybrana ze stanowiska archeologicznego, zostanie wysłana do Instytutu Maxa Plancka w Lipsku.

Do tej pory naukowcy uważali, że neandertalczyk stworzył przy wejściu do Jaskini Raj rodzaj zapory z poroży reniferów, która służyła jako ochrona przed drapieżnikami. I istotnie podczas pierwszych wykopalisk znaleziono dużo poroży reniferów. Teraz naukowcy mogą wreszcie zweryfikować tezę o zaporze z poroży. Na razie dotarli do pierwszych warstw, w których są kości dużych zwierząt, takich jak nosorożec włochaty, mamut, dziki koń czy lew jaskiniowy.

- Te pierwsze odkrycia nas cieszą. Jednocześnie wiem, że w czerwcu i lipcu będą prowadzone bardziej zaawansowane prace, na których efekty bardzo liczymy. Wierzę, że uda się odkopać fragmenty szkieletów człowieka neandertalskiego i mamy nadzieję, że po przebadaniu i odpowiedniej konserwacji będziemy mogli otrzymać te artefakty w depozyt, żeby pokazać je turystom. Już to robimy w naszym niewielkim obiekcie wystawienniczym przy wejście do jaskini. Kto wie, jeśli tych artefaktów znajdzie się więcej, być może byłby to przyczynek do inwestycji w nową powierzchnię wystawienniczą na terenie jaskini, aby lepiej wyeksponować te odkrycia - zapowiada Piotr Dwurnik.