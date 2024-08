Sekretarz generalny CEHAT, organizacji reprezentującej hiszpańską branżę hotelarską, Ramón Estalella, cytowany przez portal branży turystycznej Hosteltur mówi, że ten sezon letni będzie bardzo intensywny pod względem liczby przyjazdów. Tak wynika z pierwszej oceny danych sprzedażowych.

Hiszpania jest oblężona trzy miesiące w roku — od lipca do września

Statystyki pokazują, że sierpień i wrzesień będą podobne do lipca, co oznacza, że sezon będzie można zaliczyć do udanych. W lipcu wyniki sprzedażowe były bardzo dobre – dotyczy to zarówno klientów z kraju, jak i z zagranicy.

Niby turyści wykupują pobyty we wszystkich regionach Hiszpanii, jednak największy napływ gości notują duże miasta i regiony nadmorskie. Jak mówi Estalella, przedsiębiorcy powinni zastanowić się, czy koncentrowanie tak dużego popytu w określonych miejscach i porach roku jest dobre, czy może po prostu wygodne. Zniwelowanie efektu sezonowości i lepsze rozproszenie gości to wyzwania, przed jakimi staje hiszpańska turystyka.

- 50 procent odwiedzających Hiszpanię przyjeżdża w ciągu trzech letnich miesięcy. Chcielibyśmy, aby to było 30 procent – mówi Estalella.