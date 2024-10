Czarnogóra zadeptywna przez turystów. Gości kilka razy więcej niż mieszkańców

Od 1,5 do 2 milionów turystów odwiedza rocznie Czarnogórę, a to mniej więcej trzy razy więcej niż wynosi populacja tego kraju (około 620 tysięcy). I choć turystyka jest ważnym źródłem przychodów – odpowiada za 25 procent przychodów budżetu państwa – to jednak ruch skoncentrowany jest na miesiącach letnich co powoduje, że kraj zaczyna się mierzyć z problemem nadmiernej turystyki - pisze portal Tourism Review.

Statki wycieczkowe obciążeniem dla Kotoru

Jest to szczególnie widoczne w miejscowościach nadmorskich – świetnym przykładem może być Kotor wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Miasto zmaga się z rosnącą liczbą turystów, zwłaszcza tych przypływających na dużych statkach wycieczkowych – w sezonie, każdego dnia, na ląd schodzi tam około 15 tysięcy pasażerów.

Statki wycieczkowe niosą ze sobą jeszcze inny problem – ilość dwutlenku węgla emitowanego przez nie do atmosfery, jest równa ilości, jaką produkuje 15 tysięcy samochodów.

Rozwój turystyki wpływa negatywnie również na Budvę – wokół tamtejszych zabytków powstaje coraz więcej nowoczesnych budynków, które przejmują stopniowo okoliczne zbocza wzgórz.