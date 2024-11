Polscy turyści nie odpuszczają Hiszpanii po sezonie. Potrzebują więcej samolotów

W zeszłym roku w listopadzie przewoźnicy mieli zaplanowane 7,8 miliona miejsc w samolotach, które z różnych krajów leciały do Hiszpanii. W tym pojawił się wzrost i to o 10,6 procent – wynika z analizy Turespaña, promującej kraj jako kierunek turystyczny. Organizacja ta wzięła pod lupę 20 najważniejszych rynków źródłowych, z których pochodzi 83,3 procent turystów zagranicznych -pisze hiszpański portal Hosteltur.



Z wyjątkiem Francji (minus 2,4 procent) praktycznie wszystkie rynki notują wzrost – Wielka Brytania o 8,6 procent, Niemcy o 12,3 procent, Włochy o 20 procent, Holandia o 9,2 procent.

Na uwagę zasługują też takie kraje jak Dania (plus 21,7 procent), Turcja (plus 19,9 procent), Norwegia (plus 19,3 procent) i Finlandia (plus 18,6 procent), a w dalszej kolejności Czechy (plus 16,9 procent), Szwajcaria (plus 13,3 procent), Belgia (plus 11,2 procent) i Austria (plus 10,6 procent).

Czytaj więcej Nowe Trendy Hiszpania będzie najliczniej odwiedzanym przez turystów krajem na świecie W roku 2040 Hiszpania gościć będzie 115 milionów turystów zagranicznych, stając się tym samym najpopularniejszym kierunkiem podróży i strącając z pierwszego miejsca Francję - przewiduje firma konsultingowa Braintrust.

Wzrosła liczba miejsc w samolotach z Polski

Przewoźnicy zaplanowali 198,8 tysiąca miejsc w samolotach z Polski, co oznacza wzrost o 8,6 procent i udział w rynku na poziomie 2,3 procent. Dla porównania, największy rynek źródłowy, czyli Wielka Brytania, ma 19,4 procent udziału. Podobny do polskiego udział mają jeszcze Irlandia (2,4 procent) i Stany Zjednoczone (2,3 procent).