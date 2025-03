Ponad miliard euro zainwestują trzy firmy w grecką turystykę. Rząd je poparł

Grecki Międzyresortowy Komitet ds. Inwestycji Strategicznych wydał zgodę na realizację trzech dużych projektów turystycznych - pisze portal branży turystycznej Greek Travel Pages.

Trzy mega projekty turystyczne powstaną w Grecji

I tak Hydra Rock Real Estate kosztem 474 milionów euro wybuduje luksusowy, ekologiczny ośrodek turystyczny w Ermioni. Będzie to wysokiej klasy zakwaterowanie, zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.

Dzięki 224 milionom euro GH Hotel and Tourism stworzy ośrodek z luksusowymi willami wakacyjnymi na Megalonissos, części kompleksu wyspiarskiego Petali, przy Eubei. Ma on przyciągnąć zamożnych klientów poszukujących ekskluzywnych, zrównoważonych doświadczeń podróżniczych.

Trzeci projekt realizuje Astakos Terminal International Commerce and Services – w tym wypadku chodzi o inwestycję w wysokości 524 milionów euro rozbudowę portu żeglarsko-przemysłowego Platygialos w Astakos. Marina jachtowa zyska obiekty handlowe, turystyczne i rekreacyjne wysokiej klasy. Co ciekawe, Astakos jest jedyną w Grecji strefą wolnego handlu, co zwiększy jej atrakcyjność dla międzynarodowych inwestorów.