Minister turystyki Włoch Daniela Santanchè postuluje powołanie europejskiego funduszu na rzecz turystyki, który miałby wspierać sektor w obliczu powtarzających się kryzysów międzynarodowych. W wywiadzie dla dziennika „La Stampa” podkreśliła, że takie wsparcie powinno pochodzić z samej Unii Europejskiej – relacjonuje portal TTG Italia. Przypomniała, że turystyka zapewnia Europie około 10 procent PKB i daje pracę milionom ludzi, ale "nie ma przeznaczonego jej budżetu".
Jak zaznaczyła ministra, Włochy stoją na czele działań na rzecz utworzenia funduszu, a w najbliższym czasie w Brukseli odbędzie się spotkanie techniczne poświęcone tej inicjatywie. Rzym liczy na poparcie innych państw członkowskich, wskazując, że wyzwania stojące przed turystyką mają charakter ponadkrajowy.
Santanchè zwraca uwagę, że skutki obecnych napięć geopolitycznych, w tym konfliktu na Bliskim Wschodzie, odczuwają nie tylko Włochy, ale i inne popularne kierunki turystyczne, jak Grecja, Malta, Cypr, Hiszpania i Francja. Jej zdaniem skala wpływu na branżę będzie zależeć przede wszystkim od długości trwania konfliktu.
Minister wskazała, że podczas niedawnego spotkania z touroperatorami i agentami turystycznymi podkreślano znaczenie postrzegania bezpieczeństwa przez turystów. Jak zaznaczyła, w turystyce kluczową rolę odgrywa postrzeganie tej kwestii, na szczęście branża turystyczna wykazuje dużą odporność, mimo niepewności związanej z globalną polityką.
Jednocześnie Santanchè podkreśliła, że Europa powinna działać aktywnie i nie może pozostawać bierna wobec wyzwań. W kontekście nadchodzącego sezonu letniego wyraziła umiarkowany optymizm, wskazując, że Włochy są postrzegane jako kierunek bezpieczny, co sprzyja utrzymaniu wysokiego popytu turystów.
Minister zwróciła także uwagę na rosnące znaczenie nowych krajów, z których przyjeżdżają turyści. Obok tradycyjnych źródeł ruchu turystycznego coraz większą rolę odgrywają Indie, Brazylia i państwa europejskie, w tym Polska i Niemcy.
Jej zdaniem dywersyfikacja kierunków napływu turystów wzmacnia odporność gospodarki turystycznej i pozwala lepiej reagować na globalne wahania.
Włoski rząd przyjął już kilka środków, takich jak obniżenie akcyzy nałożonej na paliwa, aby złagodzić między innymi koszt przelotów. – Rozważamy również narzędzia, takie jak bony wspierające przedsiębiorstwa turystyczne i pozwalające uniknąć negatywnych skutków [kryzysu paliwowego] w podróżach – wyjaśniła minister.
