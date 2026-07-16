Zdaniem Hiszpańskiej Konfederacji Organizacji Pracodawców (CEOE) tak radykalna zmiana osłabi konkurencyjność jednego z najważniejszych sektorów gospodarki i może doprowadzić do odpływu turystów do innych krajów basenu Morza Śródziemnego.

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Stanowisko CEOE przedstawiono przy okazji publikacji raportu Instytutu Studiów Ekonomicznych (IEE) „Konkurencyjność fiskalna 2025. Refleksje na temat opodatkowania w turystyce” - pisze portal Hosteltur. Autorzy przypominają, że turystyka zapewnia 12,6 procent hiszpańskiego PKB, miejsca pracy dla prawie 2,8 miliona ludzi i pozostaje największym eksporterem usług w kraju.

Niższy VAT w turystyce to praca i przychody

Zdaniem autorów raportu podniesienie stawki VAT z 10 do 21 procent oznaczałoby znaczący wzrost kosztów działalności dla branży, która pracuje na niskich marżach i jest wyjątkowo wrażliwa na zmiany cen. W efekcie przedsiębiorcy musieliby przenieść wyższe koszty na klientów, ograniczyć zatrudnienie lub zamknąć część działalności.

Ekspert IEE profesor Fernando Pinto Hernández zwraca uwagę, że w wypadku turystyki podatek VAT de facto obciąża eksport usług. Jak podkreśla, podwyższenie jego stawki byłoby porównywalne z nałożeniem cła na jeden z najważniejszych produktów eksportowych Hiszpanii.

Dlatego według autorów opracowania wyższe ceny mogłyby skłonić część zagranicznych turystów do wybrania konkurencyjnych kierunków, takich jak Grecja, Włochy, Chorwacja czy Turcja, które mają niższe ceny.

Raport przywołuje również doświadczenia Portugalii. W 2012 roku tamtejszy rząd podniósł VAT na usługi gastronomiczne z 13 do 23 procent. Według IEE decyzja ta doprowadziła do zamykania lokali, redukowania zatrudnienia i spadku przychodów sektora turystycznego. Ostatecznie w 2016 roku wyższa stawka została wycofana.

Mniejsze podatki to obrona pozycji na rynku turystyki

Autorzy raportu zwracają także uwagę na ogólną konkurencyjność hiszpańskiego systemu podatkowego. W najnowszym Międzynarodowym Indeksie Konkurencyjności Podatkowej 2025, przygotowanym przez Tax Foundation, Hiszpania zajęła 34. miejsce wśród 38 państw OECD, uzyskując 57,9 punktu na 100. Wynik ten pozostaje wyraźnie poniżej średniej dla krajów Unii Europejskiej.

Według IEE najwyżej oceniane państwa – Estonia, Łotwa, Nowa Zelandia, Szwajcaria i Luksemburg – charakteryzują się prostszymi i przejrzystszymi systemami podatkowymi, które sprzyjają inwestycjom i wzrostowi gospodarczemu. Zdaniem autorów raportu zamiast zwiększać obciążenia fiskalne w turystyce rząd Hiszpanii powinien dążyć do poprawienia konkurencyjności podatkowej całej gospodarki.

Choć rekomendacja Komisji Europejskiej nie oznacza automatycznego wprowadzenia zmian, dyskusja wokół podwyżki VAT pokazuje rosnącą presję na zwiększanie dochodów budżetowych państw członkowskich. Jednocześnie hiszpańska branża turystyczna podkreśla, że zbyt wysokie opodatkowanie może osłabić pozycję kraju na jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków śiat, rynku turystycznym.