Liczba noclegów gości zagranicznych wzrosła do 38,8 procent, dla porównania - w 2022 roku odsetek ten wyniósł 36 procent. Najwięcej było ich z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Holandii. Ale najważniejszym rynkiem źródłowym dla berlińskich hoteli pozostali sami Niemcy z 61,2 proc. udziałem w noclegach.

Reklama

Jak informuje Visit Berlin, szykują się liczne atrakcje, które już teraz mogą zainspirować turystów do zaplanowania wycieczki do Berlina. Na przykład w weekend Dnia Otwartych Zabytków, 9 i 10 września, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Berlinie, znane na całym świecie ze swojej zaawansowanej technologicznie architektury i niegdyś największe centrum konferencyjne w Europie, będzie otwarte dla wszystkich berlińczyków i gości. To o tyle niecodzienne wydarzenie, że MCK było prawie 10 lat zamknięte.

Kilka dni później rozpocznie się pierwsza z dwóch wystaw poświęconych norweskiemu artyście Edvardowi Munchowi. Berlinische Galerie zaprezentuje wystawę „Edvard Munch. Magia Północy” (15 września 2023 - 22 stycznia 2024), podkreślając czas jaki artysta spędził w Berlinie, gdzie żył z przerwami między 1892 a 1907 rokiem.

Z kolei Muzeum Barberini w Poczdamie przyjrzy się bliżej krajobrazom malowanym przez Muncha i jego interakcji z naturą w filmie „Edvard Munch - drżenie ziemi” (18 listopada 2023 r. - 1 kwietnia 2024 r.). We współpracy z obydwoma muzeami visitBerlin oferuje zniżkowy bilet na obie wystawy łącznie.

Od 6 do 15 października Festiwal Świateł kolejny raz zmieni liczne budynki, punkty orientacyjne, pomniki i ulice w feerię barw – spektakularnie inscenizowaną przez międzynarodowych artystów światła.