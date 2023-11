Dolny Śląsk: Chcemy być najbardziej rowerowym regionem w Polsce

Turystów rowerowych poproszono również o wskazanie elementów decydujących o wyborze trasy. I chociaż najważniejszy jest „atrakcyjny teren pod względem krajobrazów”, to równie ważna jest odpowiednia infrastruktura rowerowa i usługi towarzyszące na jak najwyższym poziomie.

Turyści rowerowi zwracali np. uwagę, że w wielu miejscach brakuje miejsc noclegowych o różnym standardzie, a nawet jeśli są, to nie odpowiadają potrzebom rowerzystów (nie mają bezpiecznego miejsca do przechowywania rowerów, nie przyjmują turystów na jedna noc).

Na koniec autorzy badania określili główne wyzwania i kierunki rozwoju turystyki rowerowej na Dolnym Śląsku. Są to: poprawa jakości oznakowania i ciągłości tras rowerowych, stworzenie sieci tras rowerowych umożliwiających organizację 30-70-kilometrowych pętli, zapewnienie różnorodności tras, aby Dolny Śląsk był dobrym miejscem zarówno dla turystów górskich i szosowych, jak i rekreacyjnych i rodzinnych, poprawa bezpieczeństwa - budowa tras odseparowanych od ruchu drogowego, stworzenie dogodnych warunków rozwoju usług towarzyszących i promowanie dobrych praktyk (m.in. noclegi, gastronomia, wypożyczalnie, usługi przewozowe, miejsca do przechowania rowerów), promocja tras rowerowych w internecie i poza nim (mapy, ale też sponsorowanie wydarzeń sportowych).

- Dolny Śląsk to silna marka rowerowa w Polsce. Strefa MTB Sudety, system tras Singletrack Glacensis i Dolnośląska Kraina Rowerowa to obszary, które są krajowymi liderami. Wynika to nie tylko z walorów przyrodniczych, ale też z pracy aktywistów rowerowych - mówi prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Adam Zawada, cytowany w komunikacie DOT.