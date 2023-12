Hiszpania: Pod bokiem rośnie nam turystyczna konkurencja. Decyduje niższa cena

Marokańskie Ministerstwo Turystyki podaje, że w tym roku przyjedzie do tego kraju prawie 14 milionów turystów, o 36 procent więcej niż rok wcześniej. Co prawda to nadal o wiele mniej niż liczba gości odwiedzających Hiszpanię – tylko do października było ich ponad 74 miliony – ale to nie oznacza, że branża nie zaczyna przyglądać się z niepokojem swojemu zamorskiemu sąsiadowi.