Od początku roku do listopada turyści zrealizowali w Austrii 136,91 miliona noclegów, co jest wynikiem lepszym o 2,1 procent niż zanotowany w całym 2022 roku - informuje portal SchengenVisaInfo. 102,3 miliona przypadło na gości z zagranicy, a 37,43 procent na podróżnych krajowych.

W samym listopadzie, który jest początkiem sezonu zimowego, wskaźnik ten wyniósł 5,15 miliona i był o 5,4 procent lepszy niż rok wcześniej.

Goście z zagranicy wykupili prawie 3 miliony noclegów, czyli o 5,7 procent więcej rok do roku, podróżni krajowi zrealizowali ich 2,15 miliona (+4,9 procent). W listopadzie zwiększyła się również do 2,05 miliona liczba gości, co oznacza wzrost o 9,3 procent. Największymi rynkami źródłowymi były w tym czasie Niemcy, Szwajcaria z Liechtensteinem. Na kolejnych miejscach znalazły się Włochy, Stany Zjednoczone, Polska, Wielka Brytania i Czechy.

Zdaniem dyrektora urzędu statystycznego Statistics Austria Tobiasa Thomasa, można mówić o udanym początku sezonu zimowego. Wynik za listopad jest trzecim najwyższym zanotowanym w turystycznej historii kraju. Lepiej było tylko w 2019 roku, kiedy liczba wykupionych noclegów doszła do 5,3 miliona i w 2018 roku, kiedy zrealizowano ich 5,23 miliona.