Każdy grecki region, miasto, wyspa i miasteczko znajdzie się w smartfonie turysty

Zostaną utworzone nowe platformy (strony) internetowe służące promowaniu określonych produktów turystycznych, takich jak nurkowanie czy turystyka górska. Dodatkowo ukierunkowane działania marketingowe zostaną zaprojektowane z myślą o turystyce górskiej, nurkowej i agroturystyce.

Zeszły rok był dla Grecji rekordowy pod względem liczby przyjazdów i wielkości przychodów. Udało się pobić rekord z 2019 roku - rząd szacuje, że przychody z sektora wyniosą 20 miliardów euro- rok temu było to 17,7 miliarda, poprzedni rekord padł w 2019 roku- wówczas wpływy do budżetu wyniosły 18,27 miliarda euro. Z kolei liczba gości przekroczy 30 milionów.

Sezonowość w turystyce — to trzeba zmienić

Żeby bieżący rok przyniósł jeszcze lepsze wyniki, resort planuje zrealizować szereg działań marketingowych. Będą one ukierunkowane między innymi na zniwelowanie problemu sezonowości. Tu kluczowa ma być dywersyfikacja produktu turystycznego. Ministerstwo będzie wykorzystywać fundusze unijne - chodzi między innymi o ugruntowanie pozycji Grecji jako najważniejszego kierunku turystycznego poprzez poprawienie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej.

Resort chce też pracować nad wzmocnieniem tradycyjnych rynków źródłowych i dotarciem do nowych. By to osiągnąć, promocja musi w takim samym stopniu obejmować wszystkie regiony turystyczne kraju. Kefalogianni dodaje też, że znacząca część funduszy zostanie przeznaczona na dygitalizację GNTO oraz na stworzenie cyfrowej mapy prezentującej ofertę turystyczną wszystkich miejsc w kraju.

Minister określiła też priorytetowe działania marketingowe na rok 2024. Zakładają one, że 60 procent z nich poświęcone będzie specjalnym formom turystyki, między innymi aktywnej, gwarantującej niezwykłe doznania. Kraj będzie wykorzystywał kolejne kanały komunikacji - mowa chociażby o zwiększeniu zasięgu promocji realizowanej przez TikToka. W tym roku większy nacisk zostanie położony na promocję regionów, które w zeszłym zostały dotknięte pożarami (Ewros i Rodos) oraz powodziami (Tesalia). Resort chce też jeszcze bardziej pobudzić turystykę krajową, promować Grecję jako atrakcyjne miejsce dla osób, które mogą pracować zdalnie, większy nacisk ma być położony również na wykorzystanie serwisu visitgreece.gr i aplikacji VisitGreece.