Grecja poprawiła turystyczny rekord i przebiła barierę 33 milionów gości

Najwięcej osób przyjechało z Bułgarii (4,3 miliona, o 53,3 procent więcej, porównując rok do roku), z Turcji (1,1 milion, +50,8 procent), z Macedonii Północnej (3 miliony, +12,7 procent) i z Albanii (1,6 miliona, +14 procent).

Z wcześniej publikowanych raportów Banku Grecji wynika natomiast, że od stycznia do października przychody z tytułu wydatków turystów wzrosły o 14,7 procent, do 19,6 miliarda euro. To jednocześnie o 11,6 procent więcej niż w ostatnim pełnym roku przed pandemią.