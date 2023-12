Grecka turystyka opiera się na pięciu regionach. Największe zyski z Rodos i Krety

Większość turystów przybywa do kraju drogą lotniczą, na drugim miejscu znajduje się transport samochodowy, a na kolejnych morski i kolejowy.

Badania pokazują więc, że grecka turystyka ma dwa problemy. Pierwszy to sezonowość – najwięcej ludzi, bo 56 procent, odwiedziło kraj od lipca do września. A drugi to skoncentrowanie odwiedzin w zaledwie pięciu regionach.