Turcja mekką turystów z Rosji. Polacy też mieli udział w rekordowym wyniku

Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji opublikowało statystyki przyjazdowe za 2023 rok. Z punktu widzenia turystyki był on rekordowy - do kraju przyjechało w sumie 56,7 miliona odwiedzających. To o 10,3 procent więcej niż przed rokiem.

Na ponad 56 milionów gości 49,2 miliona stanowili obcokrajowcy - było ich o 10,4 procent więcej niż w 2022 roku. Pozostali to Turcy mieszkający za granicą.

Najwięcej do Turcji przyjechało turystów z Rosji

Najważniejszymi rynkami źródłowymi były Rosja (6,3 miliona), Niemcy (6,2 miliona), Wielka Brytania (3,8 miliona), Bułgaria (2,9 miliona) i Iran (2,5 miliona). Do sukcesu turystycznego Turcji z pewnością przyczynili się także Polacy - w zeszłym roku przyjechało ich do Turcji 1,5 miliona, czyli o 35,5 procent więcej niż rok wcześniej. Ten wynik dał Polsce udział w rynku przyjazdowym na poziomie 3,1 procent.

Z raportu wynika też, że najlepszym miesiącem pod względem liczby gości był lipiec - wówczas w Turcji było 8,3 miliona turystów. Na drugim miejscu uplasował się sierpień z wynikiem 7,5 miliona, a na trzecim czerwiec - 6,3 miliona.