Turyści wrócili do Hiszpanii. Minister: Pora zadbać o jakość, nie ilość

Najczęściej do Hiszpanii przyjeżdżali Brytyjczycy (17,32 miliona, +14,6 procent rok do roku), Francuzi (11,8 miliona, +17 procent) i Niemcy (10,8 miliona, +10,6 procent). W statystykach INE Polska nie jest wymieniana, wchodzi do grupy „pozostałych krajów europejskich”.

Katalonia i hiszpańskie wyspy najpopularniejsze wśród turystów

Jeśli chodzi o cele podróży, regionem, który przyjął najwięcej gości, bo 18 milionów (+21,2 procent), była Katalonia. Za nią uplasowały się Baleary i Wyspy Kanaryjskie – pierwsze z 14,4 miliona (+9,1 procent) odwiedzających, a drugie z 13,9 miliona (+13,1 procent).

Urząd podaje też, że turyści w Hiszpanii wydali 108,66 miliarda euro, co oznacza wzrost o 24,7 procent rok do roku. Jeśli zestawić tę liczbę z 2019 rokiem, zmiana na plus wyniesie 18,2 procent. Najwięcej zostawili goście z Wielkiej Brytanii – 19,95 miliarda euro, co odpowiada wzrostowi na o 16,3 procent. W wypadku Niemców było to 12,98 miliarda euro (+12,6 procent), a Francuzów 9,77 miliarda (+19,7 procent).

Zapowiada się jeszcze lepszy rok w turystyce hiszpańskiej

Prognozy na rok 2024 są optymistyczne. Jak podaje hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur, organizacja promująca kraj, Turespaña, przewiduje, że w pierwszym kwartale tego roku liczba odwiedzających wzrośnie o 10,8 procent (spodziewane są 23 miliony podróżnych), a wydatki zwiększą się o 18,5 procent i wyniosą około 30 miliardów euro.