„Tandeta, zdzierstwo, strata czasu” - najbardziej rozczarowujące atrakcje turystyczne

Na drugim miejscu, z wynikiem 92 procent rozczarowanych turystów, znalazł się music-hall i kabaret Moulin Rouge w Paryżu. Jeden z symboli stolicy Francji „zebrał przez lata naprawdę okropne recenzje”, w których pojawiają się słowa „haniebny”, „straszny, okropny”, „tandetny, tani, kiczowaty”, „przestarzały”, a także określenia „zbyt drogi”, „niska jakość”, „strata pieniędzy”.

Czytaj więcej Nowe Trendy Atrakcje turystyczne świata - wiadomo, które zachwycają, a które odpychają Każdemu zdarzyło się otworzyć szerzej oczy na widok jakiegoś miejsca opisywanego w przewodnikach jako „zapierające dech w piersiach”. I każdemu zdarzyło się na ich widok pokręcić głową z rozczarowaniem, „prze-re-kla-mo-wa-ne”!

Trzecie miejsce przypadło tarasom ryżowym Tegalalang na Bali, figurujące na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Wydaje się jednak, że tłumy turystów zniszczyły urok tego niegdyś dziewiczego cudu - konstatuje Vision Direct. Do najczęściej używanych w negatywnych recenzjach słów opisujących Tegalalang należą „pułapka turystyczna”, „skomercjalizowane” i „nadmiernie eksploatowane”, „przereklamowane”, „zdzierstwo” i „tandetne”. Tę atrakcję źle oceniło 89,4 procent turystów.

Drogo i tłoczno w Bangkoku

Tuż za podium, na czwartym miejscu, znalazł się Wielki Pałac Królewski w Bangkoku. Ten zadziwiający „wspaniałością architektury” kompleks ma też i drugą, ciemną stronę. To miejsce „straciło swój blask przez oszustów wykorzystujących niczego niepodejrzewających turystów” - przestrzega Vision Direct. „Oszuści, naciągacze” to najczęściej pojawiające się słowa w negatywnych recenzjach pałacu. Inne określania to „straszne doświadczenie”, „uwaga, ostrożnie, strzeż się”, „pułapka turystyczna”, „nie warto”, „zatłoczony”, „zbyt drogi”, „źle zarządzany”, „nędzny”. Złe wrażenia wyniosło z pałacu 87,3 procent recenzujących.

Pierwszą piątkę zamyka Atomium, jeden z symboli Brukseli, które rozczarowało 78,9 procent zwiedzających. „5 procent starej konstrukcji stalowej, 5 procent migających świateł LED i 90 procent kolejek” - brzmi jeden z opisów atrakcji. „Strata czasu”, „nie warto”, „zawyżone ceny”, „długie kolejki - te najczęściej używane określenia w negatywnych recenzjach Atomium sugerują, że ta popularna atrakcja turystyczna może nie być warta zachodu - stwierdza Vision Direct.