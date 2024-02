Turcja oczekuje okrągłej liczby turystów w tym roku. Wypromują ją archeologowie?

Minister Kultury i Turystyki Mehmet Nuri Ersoy spotkał się z członkami zarządu Tureckiego Stowarzyszenia Banków (TBB). Celem było przedstawienie finansistom planów rozwoju sektora turystyki i przekonanie ich do wspierania przedsiębiorców w nim działających - pisze portal branżowy Turizmgunlugu.

W czasie spotkania polityk przypomniał wyniki z zeszłego roku – w 2023 roku gości było 56,7 miliona, a przychody z tego tytułu wyniosły 56 miliardów dolarów. To rekordowe wartości, ale cel na ten rok jest jeszcze ambitniejszy. Kraj ma pozyskać 60 milionów turystów, co przełoży się na 60 miliardów dolarów przychodów. - Dlatego właśnie pracujemy nad nowymi rynkami źródłowymi – mówił minister.

Czy nocne zwiedzanie muzeów przyciągnie turystów?

Do rozwoju turystyki przyczynić się mają też odkrycia archeologów. W 2021 roku liczba wykopalisk i badań prowadzonych w Turcji zwiększono z 670 do 800, co jest rekordem w skali świata. Minister twierdzi, że w ciągu czterech lat archeolodzy wykonają tyle samo pracy, ile przez poprzednie 60 lat.

W kraju wprowadzono też nowy zwyczaj – nocne zwiedzanie muzeów. To pozwala zwiększyć liczbę odwiedzających, jest motorem napędzającym turystykę, sprzyja też zrównoważonemu rozwojowi.