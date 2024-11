Wynajmowanie mieszkań turystom w Grecji kwitnie. Państwo też na tym korzysta

Czytaj więcej Popularne Trendy Grecja: Mieszkania dla turystów tak, ale nie za wszelką cenę Znalezienie równowagi między utrzymaniem autentyczności miast a dostępnością mieszkań dla turystów to cel, jaki stawia sobie grecki rząd. Jego plan wzięcia w karby krótkiego najmu przedstawił premier Kyriakos Micotakis.

Zapytany o kwestię pustych nieruchomości, Pitsilis przyznał, że dokładna liczba nie jest jeszcze znana. Ma się to zmienić w przyszłym roku, kiedy wprowadzony zostanie kompleksowy rejestr nieruchomości i poprawione będą systemy zarządzania nieruchomościami.

W Grecji znika szara strefa najmu krótkoterminowego

Kluczowymi statystykami na temat rynku wynajmu krótkoterminowego w Grecji podzielił się także doradca ekonomiczny premiera Alexis Patelis. Jak mówił, 100 tysięcy nieruchomości uzyskało już unikatowy numer rejestru nieruchomości (AMA) i jest wynajmowanych turystom. Spośród nich 40 tysięcy pojawiło się w ciągu ostatnich czterech lat.

- Jedna czwarta z tych 100 tysięcy nieruchomości jest wynajmowana na co najmniej 90 dni w roku, dlatego ostatecznie zdecydowaliśmy się nie nakładać limitu czasowego – wyjaśnia polityk. Z jego danych wynika, że 80 tysięcy obiektów należy do osób fizycznych – 80 procent z nich jest wynajmowanych na okres krótszy niż 90 dni w roku.

Z kolei 20 tysięcy to własność osób prawnych, a co najmniej połowa funkcjonuje dłużej niż 90 dni w roku, co skłania do zaostrzenia przepisów dla tej grupy podmiotów. Patelis podał również, że średni dochód na obiekt wynosi rocznie około 7350 euro.

Doradca premiera odniósł się też do niedawno ogłoszonego zakazu rejestrowania nowych obiektów na najem krótkoterminowy w trzech dzielnicach w centrum Aten i przypomniał obawy dotyczące potencjalnego wpływu tej działalności na lokalne społeczności.