Coraz więcej Polaków w Atenach. Chcą zwiedzać i odpoczywać. Mówią, że wrócą

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku ruch bezpośredni na trasach między Polską a Atenami wzrósł o 44 procent, porównując rok do roku, a jeśli chodzi o loty o charakterze turystycznym, to zmiana na plus wyniosła 29 procent – podaje grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages. W porównaniu z tym samym okresem przed pandemią wyniki poprawiły się odpowiednio o 17 i 28 procent.

Reklama

38 lotów tygodniowo do Aten z Polski

W tym roku z Polski do Aten można polecieć z pięciu polskich miast, rejsy organizują linie lotnicze Aegean, LOT, Sky Express, Ryanair i Wizz Air – w sumie, w szczycie sezonu rejsów jest 38 tygodniowo. W 2019 roku bezpośrednie loty były obsługiwane z dziewięciu lotnisk, ale rejsów było w sumie 28 w tygodniu.

Ta zmiana spowodowana jest zwiększeniem oferowania przez dwóch przewoźników - w listopadzie 2023 roku Sky Express dodał Warszawę do swojej siatki połączeń, a w kwietniu tego roku, po długiej przerwie, na trasę wrócił LOT, który do stolicy Grecji lata codziennie.



Warszawa (Lotnisko Chopina i Modlin) odpowiada za połowę (51 procent ) bezpośredniego ruchu pasażerskiego z Polski do Aten – tak samo było przed pandemią. Na pierwszym miejscu znajduje się Warszawa z udziałem na poziomie 46 procent (25 procent przed pandemią), drugie miejsce zajmują Katowice, które zwiększyły swój udział do 23 procent w 2024 roku z 16 procent notowanych przed pandemią. Kraków znalazł się na trzeciej pozycji z udziałem 15-procentowym - w tym względzie sytuacja nie zmieniła się wobec tej sprzed pandemii.