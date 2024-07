Grecja poprawia ustawę turystyczną. W turystyce ma być sprawniej i nowocześniej

W projekcie pojawiły się też zapisy dotyczące zawodu przewodnika turystycznego i wynajmu apartamentów w systemie timeshare – tu trzeba wprowadzić szereg zmian, bo obecne ramy są już przestarzałe.

Branża turystyczna z większym wpływem na promocję Grecji

Nowa ustawa uprości również sposób działania organizacji zarządzających destynacjami (Destination Management and Marketing Organizations - DMMO) i wprowadzi przepisy pozwalające na ich aktywny udział w promowaniu, zarządzaniu i poprawie jakości w kierunkach turystycznych. Chodzi głównie o to, by organizacje i profesjonaliści z branży turystycznej mieli większy udział w podejmowaniu decyzji dotyczących promocji oraz o ustanowienie specjalnego komitetu turystycznego, co ma wzmocnić współpracę sektorów publicznego i prywatnego.

– W 2023 roku Grecja znalazła się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków podróży na świecie – podkreślała minister i dodawała, że początek tego roku jest bardzo obiecujący dla kraju, zarówno pod względem przychodów z podróży jak i liczby przyjazdów.