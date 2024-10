Grecja: Mieszkania dla turystów tak, ale nie za wszelką cenę

Jednocześnie rząd poniesie podatki od najmu krótkoterminowego, realizowanego przez platformy typu Airbnb. O szczegółach w najbliższych dniach ma informować Ministerstwo Finansów.

Czytaj więcej Apartamenty Greckie hotele nie nadążają za Airbnb. Liczba mieszkań wakacyjnych rośnie lawinowo W latach 2014-2023 pojemność mieszkań na wynajem w Attyce w Grecji rosła w średnim rocznym tempie 24 procent, podczas gdy pojemność hoteli tylko 1 procent.

Zostanie też wprowadzony zakaz wydawania nowych pozwoleń na wynajmowanie turystom mieszkań położonych w centrum Aten – ta regulacja ma obowiązywać co najmniej przez rok. Chodzi o to, by uchronić historyczny fragment miasta przed utratą unikatowego charakteru.

Te same zasady mają obowiązywać w innych dzielnicach, które są szczególnie popularne wśród przyjezdnych.

Najem krótkotrwały problemem wielu miast w Europie

Premier podkreślił, że choć krótkoterminowy wynajem zapewnia właścicielom mieszkań elastyczność, rząd musi interweniować, jeśli tego typu działalność zagraża równowadze na lokalnych rynkach nieruchomości. – Nie wolno zmieniać charakteru naszych dzielnic, a prawo do zysku jednej osoby nie powinno uniemożliwiać innej korzystania z mieszkania – tłumaczy i dodaje, że Ministerstwo Mieszkalnictwa będzie uważnie obserwować jak zmieniają się czynsze w dzielnicach, w których mogą pojawić się podobne problemy.

Na konferencji prasowej Micotakis przyznał, że „czynsze rosną po prostu dlatego, że zainteresowanie jest większe niż dostępność mieszkań”, popyt przerasta podaż.