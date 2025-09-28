Od nowojorskich kawiarni do Hagi: Polonijna turystyka świętuje 65 lat działalności

Aktualizacja: 28.09.2025 13:51 Publikacja: 28.09.2025 13:00
Do Europy przyjechała z okazji konwencji duża grupa polonijnych przedsiębiorców turystycznych ze Stanów Zjednoczonych
Foto: Miłosz Pierwola
SPATA to skrót od Society of Polish American Travel Agent, najstarszej, bo istniejącej od 1960 roku, organizacji zrzeszającej polonijne biura podróży w USA.
W Hadze, w ambasadzie Polski, odbyła się w zeszłym tygodniu uroczysta inauguracja 65. konwencji SPATA. Z tej okazji do Europy zjechali jej członkowie.
Konwencje organizacji odbywają się co roku w różnych częściach świata – dotychczas gospodarzem wydarzenia były m.in. Republika Południowej Afryki, Meksyk i Chiny – a uczestniczą w nich członkowie stowarzyszenia, czyli właściciele polonijnych biur turystycznych działających w Stanach Zjednoczonych.
Minister Monika Lipert-Sowa, kierownik wydziału ekonomiczno-politycznego ambasady, witając uczestników konwencji, podkreśliła znaczenie współpracy turystycznej między Polską a Holandią. - Polska oferuje niezwykłe bogactwo doświadczeń - od historycznych miast przez malownicze krajobrazy po doskonałą kuchnię - zauważyła minister.
Szacuje się, że w Holandii mieszka około 300 tysięcy naszych rodaków, a według wyliczeń Polskiej Organizacji Turystycznej w ubiegłym roku Polskę odwiedziło ponad pół miliona holenderskich turystów.
- Naszą misją jest zawsze promocja przyjazdów turystycznych do Polski. Dbamy o najlepsze tradycje branży, przestrzegamy najwyższych norm etycznych i współpracujemy z Polską Organizacją Turystyczną i Polską Izbą Turystyki – deklarowała Honorata Pierwola, prezeska SPATA. - Celem SPATA jest dotarcie zarówno do Polonii, jak i do Amerykanów z ofertą turystyczną Polski – od turystyki medycznej i wellness, przez edukacyjną i biznesową, aż po wypoczynek i kulturę – dodała.
Agnieszka Kulikowska z nowojorskiego oddziału LOT-u przypomniała historyczne więzi SPATA z przewoźnikiem, a Jan Korsak, były prezes Polskiej Izby Turystyki i długoletni przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, nadal blisko współpracujący ze SPATA, zwrócił uwagę na rolę polonijnej branży turystycznej w USA. - Wasza praca to najlepsza promocja Polski za oceanem – podkreślił Korsak.
Wystawa towarzysząca wydarzeniu przybliżyła dzieje organizacji sięgające 1960 roku. Pierwsi członkowie SPATA spotykali się wtedy w nowojorskich kawiarniach. Stowarzyszenie od początku pełniło rolę nie tylko branżowej organizacji, lecz także skutecznego reprezentanta interesów Polonii. Historycznym sukcesem SPATA było doprowadzenie w latach 70. do uruchomienia bezpośrednich połączeń lotniczych LOT-u między Nowym Jorkiem a Warszawą.
Delegaci SPATA obejrzeli także wystawę „Polskie ślady w Amsterdamie”, przygotowaną z okazji 750-lecia stolicy Niderlandów. Organizatorzy przypomnieli m.in., że Abraham Tuschinski, Żyd pochodzący z Polski, założył kino Pathé Tuschinski otwarte w 1921 roku, uznawane do dziś za jedno z najpiękniejszych w Holandii. W 2021 r. tygodnik „Time Out” przyznał mu wręcz tytuł najpiękniejszego kina na świecie.
W kolejnych dniach uczestnicy konwencji odwiedzą Parlament Europejski w Brukseli, a program zwieńczył udział w Kongresie „Turystyka przyszłości” w Kołobrzegu.
