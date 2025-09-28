Od nowojorskich kawiarni do Hagi: Polonijna turystyka świętuje 65 lat działalności

SPATA to skrót od Society of Polish American Travel Agent, najstarszej, bo istniejącej od 1960 roku, organizacji zrzeszającej polonijne biura podróży w USA.

W Hadze, w ambasadzie Polski, odbyła się w zeszłym tygodniu uroczysta inauguracja 65. konwencji SPATA. Z tej okazji do Europy zjechali jej członkowie.

Konwencje organizacji odbywają się co roku w różnych częściach świata – dotychczas gospodarzem wydarzenia były m.in. Republika Południowej Afryki, Meksyk i Chiny – a uczestniczą w nich członkowie stowarzyszenia, czyli właściciele polonijnych biur turystycznych działających w Stanach Zjednoczonych.

Minister Monika Lipert-Sowa, kierownik wydziału ekonomiczno-politycznego ambasady, witając uczestników konwencji, podkreśliła znaczenie współpracy turystycznej między Polską a Holandią. - Polska oferuje niezwykłe bogactwo doświadczeń - od historycznych miast przez malownicze krajobrazy po doskonałą kuchnię - zauważyła minister.

Szacuje się, że w Holandii mieszka około 300 tysięcy naszych rodaków, a według wyliczeń Polskiej Organizacji Turystycznej w ubiegłym roku Polskę odwiedziło ponad pół miliona holenderskich turystów.