Dojazd do Majaland Kownaty

Park rozrywki Majaland Kownaty znajduje się na terenie wsi Kownaty w gminie Torzym w województwie lubuskim (dokładny adres: Kownaty 17, 66-235 Kownaty). Położony jest mniej więcej w połowie drogi między Świebodzinem (niecałe 50 km) a Frankfurtem nad Odrą (niecałe 45 km). Do Kownat najlepiej dojechać własnym samochodem. Oto wybrane odległości:

ok. 55 km z Gorzowa Wielkopolskiego,

ok. 90 km z Zielonej Góry,

ok. 100 km z Grodziska Wielkopolskiego,

niecałe 140 km z Poznania.

Park Rozrywki w Julinku. Atrakcje, ceny, godziny otwarcia, dojazd

Park rozrywki w Julinku znajduje się na terenie dawnej bazy cyrkowej, w odległości ok. 30 km od Warszawy, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Julinek Park z jednej strony wykorzystuje tradycje cyrkowe tego miejsca, z drugiej – umożliwia wypoczynek na łonie natury. Zajmuje prawie 30 hektarów, na których zlokalizowane są atrakcje dla osób w różnym wieku.

Do dyspozycji gości jest m.in. wielki park linowy, wesołe miasteczko, kraina dmuchańców, pole do mini gofa, ścianka wspinaczkowa, ekologiczny plac zabaw. W pełni sezonu pobyt umilają animatorzy. W każdy weekend otwarta jest też Duża Arena, czyli miejsce występów cyrkowych i teatralnych. Występują tu artyści znani z telewizyjnych talent-show, cyrkowcy, akrobaci i aktorzy.

Od czerwca 2022 r. Julinek Park oferuje także dostęp do parku wodnego pod gołym niebem. Działa też wypożyczalnia rowerów i sprzętu sportowego. Park może być punktem startowym dla spacerów i wycieczek po Kampinosie. Goście mają także do dyspozycji obiekt noclegowy B&B Julinek Park, oferujący 60 pokoi i apartamentów rodzinnych.

Ceny biletów do parku rozrywki w Julinku

Park oferuje różne rodzaje biletów oraz różne typy zniżek. Oto wybrane pozycje z cennika (stan na 4 września 2024 r.):

bilety jednodniowe normalne – 99 zł (park+wesołe miasteczko), 129 zł (park+wesołe miasteczko+park wodny);

bilety jednodniowe ulgowe dla dzieci od 4 do 16 lat – 89 zł (park+wesołe miasteczko), 119 zł (park+wesołe miasteczko+park wodny);

bilety jednodniowe ulgowe dla dzieci do 4 lat – 5 zł (w o bu strefach); wymagany dokument potwierdzający wiek dziecka;

bilet rodzinny 2+1 – 219 zł (park+wesołe miasteczko), 319 zł (park+wesołe miasteczko+park wodny);

bilet rodzinny 2+2 – 279 zł (park+wesołe miasteczko), 399 zł ( (park+wesołe miasteczko+park wodny).

Godziny otwarcia Julinek Park

W sezonie wakacyjnym 2024 Julinek Park był otwarty w dni powszednie w godz. 10-18, w weekendy – w godz. 10-19. We wrześniu w dni powszednie park jest otwarty tylko dla grup zorganizowanych. We wrześniu w weekendy (sobota-niedziela) park czynny jest dla wszystkich gości w godz. 10-18. Od października park jest zamknięty (sezon 2024).

Dojazd do parku rozrywki w Julinku

Julinek Park położony jest na terenie gminy Leszno (dokładny adres: Julinek 1, 05-084 Leszno). Mieści się niedaleko skrzyżowanie dróg wojewódzkich: 579 z 580. Do Julinka najlepiej dojechać własnym samochodem. Z centrum Warszawy do Julinka jest ok. 40 km, z Grodziska Mazowieckiego – ok. 20 km, z Nowego Dworu Mazowieckiego – ok. 25 km, z Łodzi – ok. 115 km, z Płocka – niecałe 80 km, z Włocławka – ok. 130 km.

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko. Atrakcje, ceny, godziny otwarcia, dojazd

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko to najstarszy polski lunapark. Znajduje się na terenie Parku Śląskiego, na granicy Chorzowa i Katowic. Zajmuje powierzchnię 26 hektarów i podzielone jest na pięć stref tematycznych.

Goście znajdą tutaj wszystkie atrakcje charakterystyczne dla wesołego miasteczka – karuzele w różnych wariantach, kolejki dla młodszych i starszych dzieci, diabelski młyn Legendia Flower, roller coastery itp. Wiele atrakcji parku nawiązuje do baśni i legend polskich. Atrakcją Legendii są także animacje i pokazy dla dzieci.

Ceny biletów do Legendii

Śląskie Wesołe Miasteczko Legendia oferuje klientom różne rodzaje biletów, sprzedawanych zarówno online, jak i stacjonarnie, normalnych i ulgowych, przeznaczone dla osób indywidualnych i dla grup zorganizowanych. Oto wybrane pozycje z cennika (obowiązuje do 15 września 2024 r.):



bilet normalny (dorośli i dzieci od 12 lat) - 169 zł w kasie i 149 zł online;

Bilet ulgowy (dziecko od 3 do 11 lat) - 159 zł w kasie, 139 zł online;

bilet ulgowy (dziecko od 0 do 2 lat) - 10 zł w kasie i online;

bilet rodzinny 2+1 - 395 zł w kasie, 375 zł online; dopłata za każde następne dziecko do 11 lat (max. troje dodatkowych dzieci) - 85 zł (w kasie i online).

Godziny pracy Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko

W wakacje park był otwarty przez siedem dni w tygodniu, od godziny 10 do 20. We wrześniu Legendia zaprasza od piątku do niedzieli w godz. 10-20 (w pierwszej połowie miesiąca) i 11-19 (w drugiej połowie miesiąca). W październiku Śląskie Miasteczko będzie otwarte w soboty i niedziele od 11 do 19. Ostatni weekend otwarcia – 19-20 października.



Właściciel obiektu podkreśla, że planując wizytę trzeba koniecznie zapoznać się z kalendarzem otwarcia. W zależności czy jest to sezon wysoki, czy niski, godziny działania parku, dostępność atrakcji oraz ceny biletów ulegają zmianie.

Śląskie Wesołe Miasteczko – dojazd

Śląskie Wesołe Miasteczko Legendia mieści się na granicy Chorzowa i Katowic. Dokładny adres to Plac Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. Miasteczko znajduje się przy drodze krajowej nr 79. Można tu dojechać transportem publicznym. Koło parku zatrzymują się linie tramwajowe 0, 33, 40 zarządzane przez ZTM – Zarząd Transportu Metropolitarnego.



Zatorland. Atrakcje, godziny otwarcia, dojazd, ceny

Zatorland to park rozrywki zlokalizowany w miejscowości Zator koło Krakowa (w tej samej miejscowości co Energylandia, ale uwaga – Zatorland i Energylandia to dwa różne obiekty). Powierzchnia parku to 20 ha, oferuje on gościom ponad 60 atrakcji podzielonych na cztery strefy: Park Ruchomych Dinozaurów, Park Mitologii, Park Owadów i Lunapark.

Obiekt promuje się jako największy w Europie Park Ruchomych Dinozaurów, na terenie tej strefy znajduje się ponad 100 różnych okazów i 17 dinozaurzych rodzin. „Dzieci nieustannie najbardziej są pod wrażeniem ruchomego, 35-metrowego Argentynozaura i podobnych mu dinozaurów” – czytamy na stronie parku. Park rozwija też część, w której znajdują się wielkie ruchome figury owadów.

W Zatorlandzie można znaleźć wiele atrakcji charakterystycznych dla wesołych miasteczek: karuzele, kolejka Dinocoaster, kolejka Robalcoster, samochodziki (autodrom), basen z łódkami i wiele innych. Korzystać też można z miasteczka ruchu drogowego, minigokartów, ścianki wspinaczkowej, parków linowych przeznaczonych dla młodszych i starszych dzieci, łódek elektrycznych i rowerków wodnych itd.

Ceny biletów do Zatorlandu

Zatorland oferuje klientom różne rodzaje biletów normalnych i ulgowych, sprzedawanych online i stacjonarnie. W ofercie są zarówno bilety indywidualne, jak i skierowane do grup zorganizowanych. Ceny wybranych (stan na 4 września 2024 r.):

bilet wstępu jednodniowy do 91 cm wzrostu – 99,90 zł;

bilet rodzinny 2+1 (przeznaczony dla dwóch osób dorosłych z dzieckiem od 91 cm do 16-go roku życia lub jednej osoby dorosłej z dwójką dzieci od 91 cm wzrostu do 16. roku życia) – 289,90 zł;

bilet rodzinny 2+2 (przeznaczony dla dwóch osób dorosłych z dwójką dzieci od 91 cm do 16. roku życia lub jednej osoby dorosłej i trójką dzieci od 91 cm wzrostu do 16. roku życia) – 379,90 zł.

Godziny pracy Zatorlandu

We wrześniu park otwarty jest w godz. 10-17 (środa-piątek) lub 10-19 (w sobotę i niedzielę). W październiku park będzie otwarty w czwartki i piątki w godz. 10-17, w soboty i niedzielne – w godz. 10-18. Na weekend 19-10 października – zakończenie sezonu w Zatorlandzie.

Dojazd do Zatorlandu

Dokładny adres Zatorlandu to ul. Parkowa 7, 32-640 Zator, małopolskie. Jadąc przez Zator od strony Krakowa trzeba odbić z drogi krajowej nr 28 (prowadzącej z Krakowa w stronę Rabki Zdroju) w ulicę Wadowicką (dla odmiany – chcąc dojechać do Energylandii trzeba kierować się na DK 44 (prowadzącą z Zatoru do Oświęcimia).

Wybrane odległości do Zatorlandu dla dojeżdżających własnym autem: z centrum Krakowa – ok. 50 km; z Katowic – ok. 60 km; z Wrocławia – ok. 250 km; z Warszawy – prawie 350 km; z Rzeszowa – niecałe 210 km; z Radomia – niecałe 150 km.

Z Krakowa i Katowic do Zatorlandu można też dojechać pociągiem. Należy wybrać połączenie Kraków-Zator lub Katowice-Zator. Przystanek, który jest najbliżej Zatorlandu to „Zator” (przystanek „Zator Park Rozrywki” znajduje się bliżej Energylandii).

JuraPark Bałtów – Bałtowski Kompleks Turystyczny. Atrakcje, ceny, godziny otwarcia, dojazd

Park dinozaurów w Bałtowie jest pierwszym parkiem rozrywki w Polsce o tej tematyce (otwarto go w 2004 r.). Powstał w miejscu, w którym paleontolodzy odkryli autentyczne ślady dinozaurów. Od początku istnienia duży nacisk kładziono w nim nie tylko na funkcje rozrywkowe, ale również edukacyjne. Dziś na terenie JuraPark w Bałtowie znajduje się m.in. ścieżka dydaktyczna, na której można spotkać ponad 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości, odtworzonych z dużą dbałością o szczegóły, w zgodzie z najnowszą wiedzą naukową oraz Muzeum Dinozaurów.

Przez lata park się rozrastał, a dziś jest częścią Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oferującego cały szereg atrakcji skierowanych do osób w różnym wieku. Wśród nich jest np. Park Miniatur, Wioska Czarownic, Park Safari, Park Rozrywki (wesołe miasteczko), strefa VR Adventure Planet, Na terenie kompleksu jest też wiele możliwości do aktywnego wypoczynku (wspinaczka, ścieżki rowerowe, jazda konna, kajaki itp.). W sezonie zimowym działa tzw. Szwajcaria Bałtowska, czyli wyciąg narciarski, lodowisko, wioska św. Mikołaja). Obiekt posiada też własną bazę noclegową, pole namiotowe i campingowe oraz parking dla kamperów.

Ceny biletów do JuraParku oraz Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Tak jak w przypadku większości parków rozrywki, Bałtów oferuje klientom różne rodzaje biletów normalnych i ulgowych, sprzedawanych online i stacjonarnie. W ofercie są zarówno bilety indywidualne, jak i skierowane do grup zorganizowanych. Wejściówki do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego podzielone są na różne rodzaje (stan na wrzesień 2024 r.):

pakiet JuraPark (obejmujący ścieżkę dydaktyczną i Muzeum Jurajskie);

pakiet kompleksowy (JuraPark, Adventure Planet, Zwierzyniec Bałtowski, Polska w Miniaturze, Sabatówka – Wioska Czarownic, Park Zabaw, Rollercoaster, Kino Cinema 5D, Bumper Cars, Słowiańskie Wzgórze;

bilety spacerowe;

pakiet rozrywka ( Rollercoaster, Bumper Cars, Park Zabaw; w przypadku Parku Zabaw dotyczą wyłącznie uczestników czynnie korzystających z atrakcji, sam wstęp na teren Parku Zabaw jest bezpłatny, osoby nie korzystające z urządzeń nie muszą kupować biletów, mogą nadzorować zabawę dzieci).

Co ważne, wejściówki na część atrakcji należących do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego kupuje się oddzielnie (np. wstęp do Krainy Koni czy Wrotkarni).



Oto wybrane pozycje z cennika (stan na 4 września 2024 r.):

Pakiet JuraPark Normalny – online od 49 zł, w kasie 65 zł;

Pakiet JuraPark Ulgowy – online od 43 zł, w kasie 57 zł;

Pakiet JuraPark dla Malucha (dzieci urodzone w 2022 r. i później) – online 5 zł, w kasie 5 zł;

Pakiet Rozrywka Normalny – online od 59 zł, w kasie 79 zł;

Pakiet Rozrywka Ulgowy – online od 55 zł, w kasie 73 zł;

Pakiet Kompleksowy Normalny – online od 109 zł, w kasie 149 zł;

Pakiet Kompleksowy Ulgowy – online od 99 zł, w kasie 134 zł;

Pakiet Kompleksowy dla Malucha – online 5 zł, w kasie 5 zł.

Godziny otwarcia kompleksu w Bałtowie

Bałtowski Kompleks Turystyczny (a dokładniej – atrakcje objęte pakietami) wg stanu na wrzesień 2024 r. otwarte są w godzinach 10-17 w dni powszednie lub 10-18 w weekendy. W sezonie letnim godziny otwarcia są najczęściej dłuższe. Poza sezonem zwykle ulegają skróceniu, zmienia się też liczba i rodzaj dostępnych atrakcji. Szczegółowy kalendarz wraz z godzinami pracy obiektu w poszczególne dni oraz informacją o tym, jakie atrakcje są udostępniane dostępny na stronie internetowej obiektu.



Dojazd do Bałtowa

Bałtów to miejscowość położona w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, przy drodze wojewódzkiej nr 754 (Ostrowiec Świętokrzyski – Solec nad Wisłą). Od Kielc miejscowość oddalona jest o około 80 km, od Ostrowca Świętokrzyskiego około 17 km, od Sandomierza – około 55 km. Odległości z innych miast dla osób dojeżdżających samochodem: z Radomia – ok. 60 km, z Warszawy – ok. 160 km, z Łodzi – 200-250 km w zależności od trasy, z Lublina – 100-130 km (w zależności od wybranej trasy), z Rzeszowa – najkrótszą trasę niecałe 150 km, z Krakowa – 210 km.

Bezpośredni dojazd do Bałtowa transportem publicznym możliwy jest z Ostrowca Świętokrzyskiego (autobus podmiejski MPK, linia br 10 lub autobusy PKS Ostrowiec Świętokrzyski).

Farma Iluzji. Atrakcje, ceny, godziny otwarcia, dojazd

Farma Iluzji zlokalizowana jest w gminie Trojanów. Atrakcje podzielone są na kilka grup tematycznych:

Iluzja (głowa na talerzu, lewitujące piłeczki, studnia nieskończoności, meble olbrzyma, zakręcony domek itd.); te atrakcje parku są najbardziej znane i najczęściej z nim kojarzone;

Przygoda (np. Samotnia Łowców, Szlak Trapera, Amazonia – Przeprawa Tratwami);

Pokazy i animacje;

Czysta Rozrywka (kolejki, karuzele itp.);

Gry zręcznościowe.

Park rozrywki Farma Iluzji położony jest w woj. mazowieckim, na granicy z lubelskim. Jest jednym z dłużej funkcjonujących obiektów tego typu w Polsce. Jego oferta skierowana jest głównie do dzieci.

Ceny biletów na Farmę Iluzji

Bilety na Farmę Iluzji mogą się różnić w zależności od tego, czy kupujemy je stacjonarnie czy online. W sprzedaży pojawiają się też bilety w promocyjnych cenach. Obiekt oferuje różne odmiany biletów normalnych i ulgowych oraz indywidualnych i skierowanych do grup zorganizowanych.

Ceny wybranych biletów indywidualnych (stan na 4 września 2024 r.):

bilet normalny w kasie – 109,99 zł (jednokrotny), 175,98 zł (dwukrotny);

bilet normalny online – 109,99 zł;

bilet ulgowy (dzieci do lat 16) kupowany w kasie – 99,99 zł (jednokrotny), 159,99 zł (dwukrotny);

bilet ulgowy (dzieci do lat 16) kupowany online – 99,99 zł;

bilet rodzinny grupowy (min. 3 osoby) przy kasie – 299,96 zł (jednokrotny), 479,99 zł (dwukrotny);

bilet rodzinny grupowy (min. 3 osoby) online – 299,96 zł; w cenie 299,96 zł są już bilety dla 3 osób, każdy kolejny bilet, niezależnie od wieku, to 99,99 zł.

Godziny otwarcia Farmy Iluzji

W okresie wakacyjnym codziennie od 10-18, po wakacjach – należy sprawdzać na bieżąco, przez część dni obiekt jest zamknięty, w niektóre dostępny tylko dla grup zorganizowanych. Najpewniejszym terminem są weekendy. Z kalendarza udostępnionego na stronie parku wynika, że w tym sezonie obiekt będzie otwarty do 13 października. Kolejny okres działania Farmy rozpocznie się w grudniu, wraz z otwarciem „Farmy Iluzji i Świętego Mikołaja”.



Jak dojechać do Farmy Iluzji?

Farma Iluzji zlokalizowana jest w gminie Trojanów (dokładny adres: Mościska 9, 08-455 Trojanów, woj. mazowieckie). Do parku rozrywki najłatwiej dojechać własnym samochodem. Oto wybrane odległości z poszczególnych miast: ok. 90 km z Warszawy, ok. 80 km z Lublina, ok. 80 km z Radomia, ok. 80 km z Siedlec, ok. 120 z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Z Lublina i Warszawy na Farmę można dojechać m.in. drogą ekspresową S17 (zjazd na węźle Trojanów, trzeba kierować się na Wolę Życką). Drugą popularną opcja jest tzw. Nadwiślanka, czyli droga wojewódzka 801 Warszawa-Dęblin-Puławy. Skręca się w miejscowości Paprotnia.

Na Farmę Iluzji można również dojechać pociągiem. Najbliżej znajduje się stacja Mika (zatrzymują się na niej pociągi Kolei Mazowieckich). Jak czytamy na stronie parku, może on zorganizować dojazd ze stacji bezpośrednio na Farmę. „Wystarczy min. 24 godziny wcześniej wysłać mejla na adres transport@farmailuzji.pl i podać w nim godzinę przyjazdu, liczbę osób oraz telefon kontaktowy. Po potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia wystarczy dojechać pociągiem na stację Mika – tam już będzie czekał transport na Farmę Iluzji”.

Rabkoland. Atrakcje, ceny, dojazd, godziny otwarcia

Atrakcje Rabkolandu, parku rozrywki mieszczącego się w Rabce Zdroju (małopolskie), zostały podzielone na kilka rodzajów/stref. Machinarium to urządzenia takie jak karuzele, kolejki, plac zabaw z koparkami, diabelski młyn itp.; są to atrakcje skierowane do dzieci i młodzieży. Góralsko Dżungla to atrakcje dla dzieci takie jak np. małpi gaj, labirynt, kamienna kolejka. Do Strefy Cyrkowej należą atrakcje dla całej rodziny takie jak np. krzywe lustra, wielkie klocki, dom do góry nogami. Z kolei Wioska Wikingów może pochwalić się atrakcjami dla dorosłych i dzieci takimi jak np. rollercoaster, karuzela typu młot, wodny plac zabaw. Kolejna strefa to Dolina Trzmiela z atrakcjami dla najmłodszych dzieci (małe karuzele, kolejka wodna, place zabaw). W Rabkolandzie znajdziemy także Farmę Cioci Maryni, czyli rodzinne atrakcje takie jak np. plac zabaw Ogródecek, kolejka z konikami, zjeżdżalnie.



Jakie są ceny w Rabkolandzie?

Podobnie jak w przypadku innych parków rozrywki, Rabkoland oferuje spory wybór różnego rodzaju biletów. Oto wybrane pozycje z cennika (stan na 4 września 2024 r.):



bilet dla dziecka do 90 cm – gratis;

bilet od 90 do 120 cm - 89 zł;

bilet powyżej 120 cm - 99 zł.

Rabkoland – godziny otwarcia

Godziny pracy i dni otwarcia Rabkolandu uzależnione są od pory roku. Całość publikowana jest w szczegółowym kalendarzu na stronie internetowej obiektu. Na przykład we wrześniu 2024 r. Rabkoland jest otwarty w piątki w godz. 10-17 oraz w soboty i niedziele w godz. 10-18.



Rabkoland - dojazd

Rabkoland znajduje się na terenie miasta uzdrowiskowego Rabka-Zdrój (małopolskie). Dojechać tu można praktycznie każdym środkiem transportu. Podróżujący autem będą mogli skorzystać z bezpłatnego parkingu. Rabka znajduje się na przecięciu drogi Kraków – Zakopane i Nowy Sącz – Bielsko Biała. Od Zakopanego dzieli ją 42 km, od Nowego Sącza 70 km, od Krakowa – 70 km, od Bielska-Białej – 89 km.



Osoby podróżujące do Rabki busami mogą wysiąść na Dworcu PKS od którego jest ok. 15 minut pieszo do Rabkolnadu. Można także wysiąść na przystanku przy Muzeum Orkana – to tylko 5 minut spaceru, przystanek znajduje się w bliskim sąsiedztwie parku.

Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia. Atrakcje, ceny, godziny otwarcia, dojazd

Park rozrywki Nowa Holandia znajduje się w pobliżu obwodnicy Elbląga (warmińsko-mazurskie). Jedną z jego najbardziej rozpoznawalnych atrakcji jest Lewa Gigant, czyli, jak informuje właściciel obiektu, „największa na świecie, ponad 28,5 metrowa pneumatyczna zjeżdżalnia”.

Do dyspozycji dzieci i dorosłych są tu dwie zjeżdżalnie, mini ścianka wspinaczkowa oraz pneumatyczna poduszka. Park oferuje też m.in.: dwa parki linowe (dla młodszych i starszych dzieci), rejs tramwajem wodnym, ekologiczną ścieżkę edukacyjną, wyspę iluzji, plac zabaw. Dzieci mogą tu także wcielić się w rolę poszukiwaczy złota, zwiedzić „wyspę potworów” czy obejrzeć replikę megalitycznego kręgu Stonehenge.

Park Rozrywki Nowa Holandia – ceny

Ceny wybranych biletów do Nowej Holandii wyglądają następująco: dzieci do 3. roku życia – wstęp gratis; bilet normalny jednodniowy – 69 zł; bilet jednodniowy ulgowy (uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci do ukończenia 26. roku życia, renciści i emeryci) - 59 zł; bilety grupowe jednodniowe dla grup powyżej 25 osób - 49 zł.

Godziny otwarcia i dojazd

W sezonie 2024 park rozrywki Nowa Holandia był otwarty od 1 maja do 1 września w godz. 10-19. Z centrum Elbląga do parku jest ok. 3,5 kilometra (ok.2 km w linii prostej). Park jest położony przy drodze ekspresowej S7, po prawej stronie (jadąc w kierunku Warszawy). Najwygodniejszą opcją dojazdu jest dojazd własnym samochodem.



Sady Klemensa – Rodzinny Park Rozrywki i Wypoczynku. Atrakcje, ceny, godziny otwarcia, dojazd

Sady Klemensa położone są w połowie drogi między Warszawą a Łodzią. Nazwa parku nie jest przypadkowa, ponieważ jest to region sadowniczy, sady zajmują prawie połowę powierzchni rolnej gminy. Sam park również znajduje się na terenie, który kiedyś był sadem, zachowana została część krzewów i drzew uprawnych. Również nie bez powodu park ma w nazwie i rozrywkę, i wypoczynek. Oprócz elementów charakterystycznych dla parków rozrywki nastawiony jest także na stworzenie dzieciom i rodzicom przestrzeni do obcowania z przyrodą.

Rozrywkowymi elementami parku są np. mini baseny, tor przeszkód dla dzieci, labirynt, park linowym, zjeżdżalnia, karuzela, samochodziki, ścianka wspinaczkowa itd. Na rodziców czekają strefy relaksu z dużą ilością leżaków, hamaków i miejsc zacienionych. Na terenie parku są punkty gastronomiczne, ale można także przyjechać z własnym prowiantem i zrobić sobie piknik. Latem w sadach można spróbować czereśni prosto z drzewa lub malin czy truskawek prosto z krzewów.

Sady Klemensa – cennik

Wybrane ceny biletów do Sadów Klemensa (stan na 4 września 2024 r.):



dzieci do lat 2 – 1 zł,

ulgowy (dla dzieci powyżej 2 lat, nastolatków, studentów z ważną legitymacją oraz emerytów) - 55 zł;

bilet normalny - 59 zł;

bilet rodzinny 2+1 - 165 zł;

bilet rodzinny 2+2 - 220 zł.

Sady Klemensa – godziny pracy i dojazd

Poza sezonem Sady Klemensa otwarte są w soboty i niedziele w godz. 10-18 (w tygodniu obsługiwane są tylko grupy zorganizowane). W sezonie wakacyjnym park otwarty jest przez siedem dni w tygodniu. Informacje na temat startu sezonu i jego zakończenia umieszczane są bezpośrednio na stronie parku i w jego mediach społecznościowych.



Dokładny adres Sadów Klemensa to Komorów 55a. Park mieści się w powiecie rawskim, w gminie Cielądz. Zlokalizowany jest 7 km od Rawy Mazowieckiej w kierunku Kalenia. Do parku najlepiej dojechać własnym autem. Kierując się nawigacją trzeba wpisać „Sady Klemensa”, wtedy zostaniemy poprowadzeni pod samą bramę parku. Z Warszawy do parku Sady Klemensa jest ok. 90 km, z Łodzi – ok. 90 km, z Radomia – ok. 90 km.



Deli Park Natura. Główne atrakcje, ceny, godziny pracy, dojazd

Deli Park Natura położony jest w miejscowości Trzebaw w gminie Stąszew, na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 15 km od Poznania. Ma powierzchnię 65 tys. m kw. Oferuje wiele miejsca do zabawy i relaksu wśród zieleni. W ramach parku funkcjonuje kilka stref: Strefa Zabawy i Relaksu (place zabaw i dmuchane place zabaw), tężnia solankowa, dmuchana strefa wodna, EkoŚcieżka (z podniebną EkoWioską, interaktywną piaskownicą, placem zabaw Krokodyl, mini parkiem linowym), Papugarnia Ara, Strefa Prehistorii z figurami prehistorycznych zwierząt, Strefa Gigantycznych Owadów z figurami owadów, Strefa Bajkowa z postaciami z bajek i kreskówek, Strefa Mini Zoo, Park Miniatur z replikami najsłynniejszych budowli na świecie, punkt gastronomiczny.



Deli Park Natura - cennik

Goście Deli Park mogą wybierać spośród różnych rodzajów biletów, zarówno indywidualnych, jak i rodzinnych. Do biletów mogą być doliczane rabaty związane z posiadaniem kart rabatowych, w ofercie są także bilety ulgowe (dzieci do 1. roku życia, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne. Bilety z możliwością wejścia do Papugarni Ara są droższe. Oto wybrane pozycje z cennika (stan na 4 września 2024 r.):



bilet normalny – 50 zł (dni powszednie), 52 zł (sobota i niedziela),

bilet ulgowy - 47 zł (dni powszednie), 50 zł (sobota i niedziela),

bilet rodzinny 2+1 - 130 zł (dni powszednie), 145 zł (sobota i niedziela),

bilety łączone Deli Park+Papugarnia Ara 2+1 - 162 zł (dni powszednie), 172 zł (sobota i niedziela).

Deli Park Natura – godziny pracy i dojazd

Park czynny jest w godz. 11-18. Kasy biletowe zamykane są na godzinę przed zamknięciem parku. Park mieści się 15 km od Poznania, jadąc samochodem trzeba się kierować na drogę krajową nr 5 w kierunku Wrocławia. Do dyspozycji osób przyjeżdżających autem jest parking niestrzeżony – płatny 10 zł.



Do parku można dojechać także autobusami relacji Poznań-Zielona Góra (kierowcy należy powiedzieć, że wysiada się na przystanku Trzebaw Delicjusz. Dojechać tu można także autobusami linii 705 lub 707 z Górczyna do Rosnówka Przystanek Stawnego. Kolejna opcja to dojazd pociągiem. Na stacji Trzebaw/Rosnówko zatrzymują się pociągi relacji Poznań-Wolsztyn.

Łeba Park – Park Dinozaurów. Atrakcje, dojazd, ceny, godziny otwarcia

Łeba Park ma do zaoferowania gościom takie atrakcje jak m.in. park trampolin, zadaszony plac zabaw o powierzchni aż 1200 m kw. ze zjeżdżalniami i torami przeszkód, samochodziki (autodrom), Zamek Strachu, pole do gry w minigolfa, diabelski młyn, gabinet luster, szlak latarni morskich, ścieżka edukacyjna. To pomysł dla rodzin z dziećmi, który może być uzupełnieniem wypoczynku nad morzem lub głównym punktem pobytu w tym nadmorskim mieście.

Ceny biletów do Łeba Park

Ceny biletów do Łeba Parku (stan na 4 września 2024 r.): bilet normalny 45 zł, bilet ulgowy 75 zł (dla dzieci i młodzieży do 15. roku życia tylko za okazaniem legitymacji szkolnej), bilet grupowy 45 zł (dla grup szkolnych powyżej 20 dzieci, jeden opiekun/organizator na 15 dzieci z danej grupy ma wstęp wolny). Dzieci do lat 4 – wstęp wolny (nie dotyczy grup zorganizowanych). Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Parking niestrzeżony – bezpłatny.



Godziny otwarcia i dojazd

Godziny otwarcia parku uzależnione są od pory roku. W sezonie 2024 wyglądają one następująco:

od 20 do 26 kwietnia – godz. 9-16;

od 27 kwietnia do 21 czerwca – godz. 9-17, park należy opuścić do 18.30;

od 22 czerwca do 25 sierpnia - godz. 9-19, park należy opuścić do 20.30;

od 26 sierpnia do 29 września - godz. 9-16, park należy opuścić do 17.30;

od 30 września park jest nieczynny.

Łeba Park nie mieści się w samej Łebie, a kilka kilometrów za miastem (dokładny adres: ul. Kolonijna 24/A, 84-360 Nowęcin). Dla osób, które nie podróżują własnym autem w sezonie park organizuje bezpośredni dojazd z centrum Łeby (ul. Wojska Polskiego, obok pizzerii Lider). Pierwszy przejazd o godz. 9, busy odjeżdżają co 10 minut (wg zajętości pojazdów). Elektryczne busy do Łeba Parku kursują od 27.04. do 05.05. i od 30.05. do 31.08. Przejazdy są bezpłatne.



Lunapark Sowiński. Atrakcje, dojazd, ceny, godziny otwarcia

Lunapark Sowiński to park znajdujący się we Władysławowie. Pierwsze atrakcje, jakie pojawiły się na terenie parku, to kolejka górska Tajfun, Młyn Widokowy, Telecombat oraz Parasolki. Park znajduje się dziś w centrum miasta, ma powierzchnię czterech hektarów i uzupełniany jest o kolejne atrakcje. Nie brakuje tu niczego, co powinno się znajdować w wesołym miasteczku. Urządzenia dopasowane są do różnych grup wiekowych.



Ceny biletów do Lunaparku Sowińskiego

W Lunaparku Sowińskim za korzystanie z poszczególnych atrakcji płaci się żetonami które trzeba kupić w kasach parku, przy wejściu. W zależności od urządzenia jest to koszt od 15 do 45 zł za osobę. Za atrakcje takie jak strzelnica, paintball, holografia, armatki wodne płaci się bezpośrednio na miejscu.



Godziny pracy i dojazd do lunaparku we Władysławowie

Godziny pracy parku uzależnione są od pory roku. W maju park działa od 11 do 19. W czerwcu – od 11 do 21. W okresie lipiec-sierpień otwiera się o 11 i jest czynny do godz. 23. Od 1 do 8 września pracuje w godzinach 11-20. Lunapark Sowiński mieści się w samym Władysławowie, nie trzeba do niego dodatkowo dojeżdżać. W stosunkowo bliskiej odległości jest stacja Władysławowo Port.



Park Rozrywki Magiczne Ogrody Janowiec. Atrakcje, ceny, godziny otwarcia, dojazd

Park Magiczne Ogrody Janowiec położony jest niedaleko Janowca nad Wisłą (woj. lubelskie). To park tematyczny budowany na podstawie autorskiej baśni. Wyróżnia się też bogactwem kwiatów (nazwa ogrodu nie jest bowiem przypadkowa). Na 18 hektarach parku rośnie milion kwiatów, krzewów i drzew. Wśród nich wyjątkowe tulipany. Pierwszy z nich powstawał aż 25 lat i nosi nazwę „Magiczne Ogrody”. Tu także rośnie najczarniejszy tulipan na świecie „Fringed Black” i „Ice Cream”, który wyglądem przypomina lody. Oprócz tego park posiada wszystko, co powinien mieć park rozrywki: karuzele, kolejki, place zabaw, huśtawki, tratwy, magiczny Zamek Wróżek, miejsce do plażowania i wiele innych.



Ceny biletów do Magicznych Ogrodów

W cenniku Magicznych Ogrodów znajdują się różne rodzaje biletów – rodzinne, indywidualne, grupowe, ulgowe. Oto wybrane pozycje (stan na 4 września 2024 r.):

bilet grupowy rodzinny trzyosobowy – 299 zł;

bilet normalny 15-60 lat - 109 zł;

bilet ulgowy (do 15 lat, powyżej 60 lat) - 99 zł;

bilet dla maluszków o wzroście do 100 cm - 15 zł.

Magiczne Ogrody Janowiec – dojazd

Dokładny adres pod którym mieszczą się Magiczne Ogrody to Trzcianki 92, 24-123 Janowiec. Do parku można dojechać od strony Puław, Janowca lub Kazimierza Dolnego. Istnieje kilka opcji dojazdu transportem publicznym lub specjalnym transportem zorganizowanym przez park. Z Puław lub Janowca możliwy jest dojazd autobusem linii nr 17 (Miejski Zakład Komunikacji Puławy Sp. z o.o.). Wysiada się na przystanku w Trzciankach lub Wojszynie, do przejścia zostaje 1 km.



Z Kazimierza Dolnego do Janowca można dostać się wybierając prom do Janowca, a następnie autobus linii 17 do Trzcianek. Można dostać się promem do Janowca, a następnie autobusem (linia nr 17) do Trzcianek lub dojechać do Puław autobusem (linia nr 17) i stamtąd do Magicznych Ogrodów.

Osoby które chcą dojechać do Magicznych Ogrodów z Warszawy mogą skorzystać z usług specjalnych busów. Trzeba zadzwonić pod numer 602-664-419, do firmy HaloBus i umówić się na godzinę wyjazdu. Busy dojeżdżają bezpośrednio pod bramę Magicznych Ogrodów. Można od razu umówić kurs powrotny.

Magiczne Ogrody Janowiec – godziny otwarcia

Godziny pracy warto sprawdzać na bieżąco na stronie parku. We wrześniu 2024 Magiczne Ogrody otwarte są w każdą sobotę i niedzielę w godz. 10-18.