Wawel wysoko w prestiżowym rankingu. Wyprzedził najsłynniejsze zamki w Europie
W gronie wyróżnionych w 2026 r. znalazł się także zamek w Malborku, który odnotował awans.
Najnowsze zestawienie jest oparte na liczbie recenzji w Google. Wyniki porównano z analizą z 2023 r. Zamek Królewski na Wawelu ustępuje miejsca jedynie gigantom takim jak Zamek Praski, Pałac Buckingham, Schönbrunn czy Wersal. Wyniki porównano z analizą z 2023 r. Mimo spadku o dwie pozycje, dawna siedziba polskich królów stanowi jeden z najpopularniejszych punktów na mapie zabytków Europy.
„Wawel pozostaje jednym z wielkich magnesów kulturowych Europy. Dawna rezydencja i miejsce koronacji polskich królów wznosi się nad słynną Smoczą Jamą, jednym z najbardziej lubianych symboli Krakowa” – podsumowują autorzy rankingu.
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Za Wawelem znalazło się wiele słynnych europejskich zabytków. Kolejne miejsca zajęły: Alhambra, Pałac Królewski w Madrycie, Twierdza Tower of London, znany z czołówki bajek Disneya Neuschwanstein w Alpach Bawarskich i Bran w Rumunii, lepiej znany jako „zamek Draculi”.
Na popularności zyskał także zamek w Malborku. Zajął 19. miejsce w rankingu. To awans o dwa miejsca w górę w porównaniu do 2023 r.
Publikacja rankingu zbiega się z danymi Europejskiej Komisji Podróży (ETC) wskazującymi kulturę i dziedzictwo jako główny motyw podróży jesiennych (październik–listopad). Niezależne badania rynkowe zlecone przez operatora pokazują, że aż 94 proc. respondentów planujących city break deklaruje zainteresowanie historią i zabytkami.
Z analiz wyłania się także lokalny trend turystyczny: ośmiu na 10 podróżnych przyznaje, że – niezależnie od wyjazdów zagranicznych – regularnie odwiedza zabytki w swoim najbliższym otoczeniu.
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