W gronie wyróżnionych w 2026 r. znalazł się także zamek w Malborku, który odnotował awans.

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Wawel w top 5 najchętniej odwiedzanych zamków Europy

Najnowsze zestawienie jest oparte na liczbie recenzji w Google. Wyniki porównano z analizą z 2023 r. Zamek Królewski na Wawelu ustępuje miejsca jedynie gigantom takim jak Zamek Praski, Pałac Buckingham, Schönbrunn czy Wersal. Wyniki porównano z analizą z 2023 r. Mimo spadku o dwie pozycje, dawna siedziba polskich królów stanowi jeden z najpopularniejszych punktów na mapie zabytków Europy.

„Wawel pozostaje jednym z wielkich magnesów kulturowych Europy. Dawna rezydencja i miejsce koronacji polskich królów wznosi się nad słynną Smoczą Jamą, jednym z najbardziej lubianych symboli Krakowa” – podsumowują autorzy rankingu.

Czołówka podium. Wawel miał silną konkurencję

Pierwsza dziesiątka najpopularniejszych zamków w Europie według rankingu TUI Musement wygląda następująco:

Zamek Praski – uzyskał ponad 199 tys. recenzji, czyli o 31 proc. więcej niż w 2023 r., i ponownie jest liderem rankingu. To jeden z największych kompleksów pałacowych na świecie. Obejmuje takie punkty jak Katedra św. Wita, Stary Pałac Królewski czy malownicza Złota Uliczka; Pałac Buckingham - prawie 193 tys. recenzji. Zmiana warty przed oficjalną rezydencją brytyjskich monarchów przyciąga tysiące gości rocznie. Latem State Rooms otwierają drzwi, wpuszczając zwiedzających do wnętrza jednej z najbardziej symbolicznych instytucji Wielkiej Brytanii; Pałac Schönbrunn - 182 tys. recenzji (wzrost o 41 proc.). Od 30 lat jest na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jego wnętrza przenoszą do świata cesarzowej Marii Teresy, Sisi i cesarza Franciszka Józefa I i ukazują imperialne dziedzictwo, które ukształtowało wieki historii Austrii; Pałac w Wersalu - ponad 168,5 tys. recenzji. Dawna siedziba królów Francji przyciąga turystów jak magnes. Sala Luster, Apartamenty Królewskie i rozległe ogrody opowiadają historię od absolutyzmu Ludwika XIV po podpisanie traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową; Zamek Królewski na Wawelu - sławna atrakcja turystyczna Krakowa uzyskała prawie 165,5 tys. recenzji.

Kolejne miejsca w rankingu i drugi polski akcent w górę

Za Wawelem znalazło się wiele słynnych europejskich zabytków. Kolejne miejsca zajęły: Alhambra, Pałac Królewski w Madrycie, Twierdza Tower of London, znany z czołówki bajek Disneya Neuschwanstein w Alpach Bawarskich i Bran w Rumunii, lepiej znany jako „zamek Draculi”.

Na popularności zyskał także zamek w Malborku. Zajął 19. miejsce w rankingu. To awans o dwa miejsca w górę w porównaniu do 2023 r.

Europejskie trendy: zwiedzanie zamiast leżaka

Publikacja rankingu zbiega się z danymi Europejskiej Komisji Podróży (ETC) wskazującymi kulturę i dziedzictwo jako główny motyw podróży jesiennych (październik–listopad). Niezależne badania rynkowe zlecone przez operatora pokazują, że aż 94 proc. respondentów planujących city break deklaruje zainteresowanie historią i zabytkami.

Z analiz wyłania się także lokalny trend turystyczny: ośmiu na 10 podróżnych przyznaje, że – niezależnie od wyjazdów zagranicznych – regularnie odwiedza zabytki w swoim najbliższym otoczeniu.