Przygotowania do budowy już ruszyły. Wycięto m.in. część drzew w miejscu, w którym ma zaczynać się stok. Hala stanie na leśnym wzgórzu w Babicy i będzie wyposażona w system chłodzenia i sztucznego naśnieżania – informuje Farmer.pl.

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Kryty stok, hotel i aquapark w jednym

W założeniu goście będą mogli korzystać z obiektu niezależnie od pogody, także podczas letnich upałów. Trasa ma mieć nachylenie od 10 do 35 stopni, dzięki czemu pojadą nią zarówno początkujący, jak i doświadczeni narciarze. Jeśli planowana długość zostanie utrzymana w ostatecznym projekcie, obiekt ma szansę zdobyć tytuł najdłuższego krytego stoku na świecie. Obecnym rekordzistą jest niemiecki Alpincenter Bottrop o długości 640 m.

W Babicy poza stokiem zaplanowano również luksusowy hotel oraz aquapark z częścią wewnętrzną i zewnętrzną. Ofertę mają uzupełnić restauracje, sklepy, wypożyczalnie sprzętu sportowego i strefy rekreacyjne dla rodzin z dziećmi. Szacuje się, że z obiektu będzie mogło korzystać nawet 2 tys. osób – donosi Farmer.pl.

Inwestycja ma przyczynić się do rozwoju regionu

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Wacław Prorok, biznesmen z Ryczowa związany z firmą Wakom. Przedsiębiorca nie ujawnia na razie szczegółów projektu. W rozmowie z „Gazetą Krakowską” zapowiedział jednak, że ostateczny kształt inwestycji powinien być znany najpóźniej za kilka miesięcy.

Mieszkańcy mają nadzieję, że nowa inwestycja przyczyni się do rozwoju okolicy i powstania nowych miejsc pracy. Kryty stok narciarski będzie pierwszym takim obiektem w Polsce i może stać się całorocznym celem turystycznym, a poniekąd również konkurencją dla innych małopolskich ośrodków narciarskich jak Białka Tatrzańska czy Krynica-Zdrój.