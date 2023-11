W Hiszpanii wykryto dotąd 2940 przypadków tej choroby, a 121 osób trafiło z jej powodu do szpitala. Wzrost zachorowań jest znaczny - w całym ubiegłym roku odnotowano w tym kraju zaledwie 805 przypadków - zauważa portal inews.co.uk, powołując się na dane hiszpańskiego Krajowego Centrum Epidemiologii w Madrycie.

- Baseny i parki wodne są częstymi ogniskami epidemii, ale to, że do niej dochodzi, ma więcej wspólnego z higieną niektórych użytkowników niż z czystością tych obiektów, które podlegają surowym przepisom - mówi gazecie „El País” dyrektor Uniwersyteckiego Instytutu Chorób Tropikalnych i Zdrowia Publicznego Wysp Kanaryjskich Jacob Lorenzo-Morales, cytowany przez inews.co.uk. - Jeśli ktoś nie umyje się dobrze po skorzystaniu z toalety, wypuści do wody tysiące oocyst - dodaje.