Atak niezadowolenia dziecka w samolocie? Naukowiec obliczył, jak mu zapobiec

Jak zatem skutecznie zapobiegać stresowi? Po pierwsze rodzice powinni zadbać, by dziecko zdrzemnęło się na 37 minut. Po drugie, by nie dopuścić do znudzenia, pozwolić mu malować lub oglądać film (np. na tablecie lub w smartfonie), to powinno je zająć przez kolejne 31 minut.

Następnie trzeba dać dzieciom coś do jedzenia – przekąski zagwarantują kolejne 19 minut spokoju. Żeby mali pasażerowie nie odczuwali hałasu, należy ich zająć muzyką lub czytaniem, co powinno odwrócić ich uwagę przez 14 minut.

Rozwód lepszy niż opieka nad dzieckiem?

Badanie ujawniło ponadto, że dwie trzecie rodziców (63 procent) przed podróżą z dziećmi odczuwa napięcie, przy czym 33 procent jest zestresowanych, 20 procent skrępowanych, a 15 procent wystraszonych, kiedy ich dziecko zaczyna się źle zachowywać w samolocie.

Stres związany z lataniem z dziećmi jest dla brytyjskich rodziców tak duży, że 26 procent woli pójść na obiad z teściami, 19 procent utknąć samotnie w drodze do pracy albo zmierzyć się ze stresem związanym z podjęciem nowej pracy (18 procent). 12 procent mówi nawet, że wolałoby się rozwieść.

Z odpowiedzi respondentów wynika również, że 35 procent rodziców decyduje się na mniej wygodny środek transportu jak autobus, prom, pociąg lub statek, by nie musieć się mierzyć z atakami złości własnych dzieci w samolocie.