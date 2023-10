Rejs trwał 11 godzin i 15 minut. Na lotnisku powitali turystów rytmami samby lokalni muzycy.

"Brazylijski Salvador to absolutna nowość na polskim rynku! Niedzielny rejs zapoczątkował cykl bezpośrednich lotów ITAKI z Warszawy do Brazylii, które potrwają aż do 31 marca 2024 roku" - czytamy w komunikacie biura podróży.

Klienci Itaki będą wypoczywać w jednym z dziesięciu hoteli na Wybrzeżu Kokosowym lub jednym z trzech w samym Salvadorze. Część pojedzie na wycieczki objazdowe po Brazylii.

Rejsy Itaki do Brazylii to jedyne czarterowe rejsy z Europy do Salvadoru.