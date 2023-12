Deklaracja prezydenta nie była wielkim zaskoczeniem, bo wcześniej polityk zapowiadał podobny ruch, tyle że wobec mieszkańców kontynentu afrykańskiego.

Reklama

Jak pisze kenijski portal KBC, nowe zasady wjazdu mają obowiązywać od 1 stycznia, obowiązkowe stanie się uzyskanie elektronicznego zezwolenia.

Prezydent określając swój kraj jako kolebkę ludzkości, na co istnieją dowody naukowe, wyjaśnił, że nie jest w porządku, by wymagać od kogoś uzyskiwania dokumentu zezwalającego na wjazd skoro chce wrócić do domu. – Kenia ma dla świata prosty komunikat: witajcie w domu. To dlatego rząd zniósł obowiązek wizowy dla wszystkich naszych gości – dodaje.

W ostatnich miesiącach Kenia podpisała stosowne dokumenty z różnymi państwami afrykańskimi i z Indonezją. Prezydent wyjaśnia, że było to konieczne, by ułatwić swobodne podróżowanie i handel. – Kenijczycy pokazują od dawna, że nie boją się świata za swoimi granicami. Sami odważnie podróżujemy i serdecznie witamy u siebie odwiedzających z bliska i daleka – podkreśla.