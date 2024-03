Internet w telefonie na wakacjach za granicą już nie taki drogi - dzięki karcie eSIM

Po zainstalowaniu cyfrowej karty eSIM w aplikacji Revolut klienci planu Ultra dostaną dostęp do pakietu 3 GB mobilnego przesyłu danych miesięcznie do wykorzystania na całym świecie (niezależnie od kraju).

Pozostali klienci w Polsce, którzy zainstalują eSIM przed 1 maja 2024 roku, będą mogli skorzystać z powitalnych 100 MB przesyłu danych za darmo.

Koszty korzystania z mobilnego przesyłu danych za granicą zmieniają się w czasie i nie zawsze są to zmiany korzystne dla konsumenta. Większość europejskich operatorów nie wspiera już zasady „roam like at home” przy wyjazdach do Wielkiej Brytanii (z uwagi na Brexit). Z kolei korzystanie z mobilnego przesyłu danych poza Unią Europejską prawie zawsze wiąże się z osobną opłatą (nie mieści się w standardowej cenie za abonament).

Karta eSIM eliminuje problem nieoczekiwanych kosztów roamingu

- W Revolut wykorzystujemy technologię, aby ułatwiać klientom łączność pomiędzy sobą i realizację planów, takich jak wakacyjna podróż zagraniczna. Odnosi się to także do usługi eSIM, która oferuje prosty dostęp do mobilnego przesyłu danych i eliminuje problem nieoczekiwanych kosztów roamingu lub konieczność zakupu fizycznej karty SIM w kraju docelowym - mówi Elyas Sadou, właściciel produktu eSIM w Revolut, cytowany w komunikacie.

- Niezależnie, czy nasz klient podróżuje po USA, zwiedza Australię czy odpoczywa w Egipcie, może w dowolnym momencie łatwo aktywować mobilny pakiet przesyłu danych za pomocą kilku kliknięć w aplikacji i od ręki dzielić się ze znajomymi i rodziną wysokiej jakości zdjęciami i filmami ze swoich wakacji. To komfort i wygoda, ale też dodatkowy element bezpieczeństwa dla osób kochających podróże - dodaje.