Kłopoty turystów na południu Włoch - nie mogą korzystać z toalet i prysznica

Brak wody na Sycylii będzie odczuwalny do końca roku

Według ISPRA zimą na wyspie odnotowano mniej niż jedną czwartą zwykłych opadów, przez co około 20 procent podziemnych warstw wodonośnych znalazło się w stanie „niedoboru wody”. W lutym władze regionalne ogłosiły „stan kryzysu i nadzwyczajną sytuację wodną” w zakresie nawadniania i picia w Agrigento i czterech innych prowincjach, który ma obowiązywać co najmniej do końca roku.

Marco Maccarrone, właściciel restauracji Caico Trattoria e Cantina w Agrigento, twierdzi, że wyspę pozostawiono samą sobie. – Nikt nie zapewnił nam alternatywnych rozwiązań jak cysterny z wodą, za które sami płacimy – powiedział CNN. - Nie możemy korzystać z jedynego źródła dochodów, jaki mamy, turystyki – dodał.

Maccarrone od 20 lat mieszka w historycznym centrum Agrigento. – W ciągu pół godziny nie możemy napełnić wodą z kranu jednego garnka – skarży się.

Jeśli miejsca noclegowe znajdują się w budynku mieszkalnym, podlegają rygorystycznym racjami żywnościowym, jakie obowiązują w apartamentowcach, co oznacza, że ​​po prostu nie mogą zagwarantować gościom wody

– Hotele mają obowiązek posiadania zapasów wody w stosunku do liczby łóżek – wskazuje prezes Sycylijskiej Federacji Hoteli Nicola Farruggio, co oznacza, że ​​muszą także kupować wodę z kontynentu. Jednak mniejsze obiekty, w tym rodzinne hotele i pensjonaty, często nie mają możliwości jej przechowywania, aby sprostać wymaganiom. A jeśli znajdują się w budynkach mieszkalnych, podlegają rygorystycznym ograniczeniom, jakie obowiązują w apartamentowcach, co oznacza, że ​​po prostu nie mogą zagwarantować gościom wody.

Szef Federacji Hoteli w Agrigento i właściciel hotelu w centrum miasta, Francesco Picarella, twierdzi, że lata zaniedbań pogorszyły sytuację. – Od 2011 roku mówi się o modernizacji sieci wodociągowej, ale postęp jest niewielki – wskazuje.