Berlin zaprasza na obchody 35-lecia upadku muru berlińskiego

O projektach i wydarzeniach związanych z rocznicą opowiedział Christoph Lootze z Kulturprojekte Berlin.

- Motto tegorocznych działań, nawiązujące do haseł, które nieśli na transparentach odważni ludzie, rewolucjoniści, brzmi „Hold freedom up high”, czyli podtrzymujmy wolność i brońmy jej - mówił Lootze.

- Wolność to demokracja, ale także dialog, kultura komunikacji, debaty i wolne wyrażanie opinii. Od czerwca do listopada wraz z partnerami, między innymi instytucjami kultury, klubami sportowymi, firmami i szkołami, zapraszamy ludzi - nie tylko z Berlina, ale też z innych miast Europy - do udziału w warsztatach i dyskusjach, do nawiązywania dialogu z innymi oraz do refleksji nad znaczeniem wartości z lat 1989-90 dla dzisiejszego społeczeństwa. Myśli i idee powstałe w wyniku tych spotkań i debat zostaną przeniesione na znaki, plakaty i banery i zaprezentowane około 9 listopada na wystawie wzdłuż przebiegu dawnego muru berlińskiego. 35 lat później ta instalacja symbolicznie pokona linię podziału - wyjaśniał przedstawiciel Kulturprojekte Berlin.

- Treści te wraz z grafikami, zdjęciami, esejami i wywiadami zostaną również zebrane w książce, która będzie wręczana odwiedzającym jako prezent - dodał.

Jego zdaniem ten i inne projekty i wydarzenia rocznicowe, których kulminacja nastąpi 9 listopada, przyciągną do Berlina „międzynarodową uwagę i miliony ludzi”.