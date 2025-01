Gniezno w centrum obchodów 1000-lecia koronacji. Liczy na promocję

"Liczymy na wzmocnienie marki Gniezna przez obchody milenium koronacji"

Jak wyjaśniali podczas konferencji prasowej prezydent Gniezna Michał Powałowski i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, od kilku miesięcy w Gnieźnie działa Komitet Honorowy, na którego czele stoi prezydent Andrzej Duda, a w jego skład wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, gnieźnieńscy parlamentarzyści, marszałek województwa wielkopolskiego, wojewoda, starosta gnieźnieński i prymas Polski.

- Obchodzona w tym roku rocznica koronowania pierwszych królów Polski to wydarzenie ważne nie tylko dla gnieźnianek i gnieźnian, ale dla wszystkich mieszkańców kraju - podkreślał Powałowski. - Upamiętniając wstąpienie na tron Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta, przez najbliższe dwanaście miesięcy wspominać będziemy wszystkich tych, którzy są dumni z państwa polskiego, które jest częścią Europy. Obchody wypełni kilkaset działań obejmujących sztuki wizualne, teatr, film, muzykę, literaturę i fotografię - zapowiadał.

Oprócz warsztatów i wystaw historycznych w Gnieźnie przewidziana jest również specjalna edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej Koronacja Królewska, podczas której będzie można posmakować i poczuć klimat wczesnego średniowiecza. W piastowskiej wiosce u stóp katedry spotkać będzie można wojów, łuczników, rękodzielników, wiedźmy i kucharzy przygotowujących "swojskie jadło".

Powałowski przyznał, że liczy na zwiększenie turystów zainteresowania Gnieznem i wzmocnienie marki miasta. Zapewnił, że jest gotowe na przyjęcie większej niż zwykle liczby gości.

„Historia to emocje, a emocje sprzyjają promocji”

- Wielkie wydarzenia, w tym historyczne, przyciągają uwagę ludzi i są dla nas zawsze okazją do promowania walorów polskiej turystyki. Tak będzie i tym razem - zapewniał Szmytke. - Jubileusz milenium koronacji stwarza wyjątkową szansę dla rozwoju turystyki kulturowej, szczególnie w regionach związanych z początkami państwa polskiego. Jest to okazja do zaprezentowania bogactwa dziedzictwa historycznego w sposób atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy, bo łączy emocje z zabawą i historią.

- Gniezno stanowi centralny punkt Szlaku Piastowskiego, najstarszego szlaku turystyki kulturowej w Polsce. Nie bez powodu został on uhonorowany przez Polską Organizację Turystyczną Certyfikatem Najlepszego Produktu Turystycznego. Jest to trasa, która już dziś przyciąga tysiące zwiedzających do Wielkopolski i na Kujawy, a potencjał jej rozwoju jest ogromny. Na pewno milenium zwiększy rozpoznawalność Gniezna i całego szlaku - dodawał.