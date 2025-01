Grecja każe płacić turystom za walkę ze zmianami klimatu

Opłata na rzecz odporności na zmianę klimatu to dodatkowy podatek pobierany od osób korzystających z zakwaterowania w Grecji. Pierwszy raz pojawiła się w zeszłym roku, ale teraz jej stawki zostały uaktualnione - przypomina Greek Travel Pages.

Grecja opodatkowuje turystów – cel ratowanie się przed zmianą klimatu

Przychody z niej idą na specjalny fundusz na rzecz przygotowania się kraju i ewentualnego reagowania na klęski żywiołowe wywołane zmianą klimatu. Opłata zastępuje poprzedni „podatek od pobytu”, który został wprowadzony w 2018 roku dla gości hoteli i apartamentów.

Zaktualizowane stawki mają zastosowanie do mieszkań i domów w ramach wynajmu krótkoterminowego i hoteli, z wyjątkiem tych zlokalizowanych w budynkach dziedzictwa architektonicznego, a także do schronisk młodzieżowych i kempingów. W wypadku hoteli różnią się w zależności od ich kategorii: 2 euro za noc w obiektach jedno- i dwugwiazdkowych, 5 euro w trzygwiazdkowych, 10 euro w czterogwiazdkowych, 15 euro w pięciogwiazdkowych.

W umeblowanych pokojach i apartamentach do wynajęcia opłata wynosi 2 euro za noc, a w większych lokalach najmu krótkoterminowego - 8 euro. Jeśli nieruchomość to dom wolnostojący o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych, obowiązująca stawka to od 8 do 15 euro.