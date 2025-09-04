Wzrosła liczba ofiar wypadku lizbońskiej kolejki. Wśród zabitych zagraniczni turyści

Kolejka linowo-terenowa Elevador da Gloria wykoleiła się wczoraj późnym popołudniem. Świadkowie relacjonowali, że przed uderzeniem pędziła z ogromną prędkością po stromej ulicy, wypadła z szyn na zakręcie i uderzyła w budynek. Wagon został doszczętnie zniszczony. Był to pierwszy wypadek tej kolejki, która kursuje od 1885 roku.

Pierwsze doniesienia mówiły o 15 ofiarach śmiertelnych i 18 rannych. Dziś szefowa służby obrony cywilnej w Lizbonie Margarida Castro Martins poinformowała na konferencji prasowej, że w nocy zmarły w szpitalu kolejne dwie osoby. Ranne są 23 osoby, w tym siedem ciężko.

Wśród ofiar jest wielu obcokrajowców

Castro Martins dodała, że nie ma pełnych informacji na temat poszkodowanych. Dotąd udało się ustalić, że wśród rannych jest czterech Portugalczyków, dwóch Niemców, dwóch Hiszpanów i po jednym obywatelu Włoch, Francji, Szwajcarii, Maroka, Kanady, Korei Południowej i Republiki Zielonego Przylądka, w tym 12 kobiet i siedmiu mężczyzn w wieku od 24 do 65 lat oraz trzyletnie dziecko. Z kolei wśród ofiar śmiertelnych jest siedmiu mężczyzn i osiem kobiet, w tym obcokrajowcy. Zginął też motorniczy kolejki. W wypadku uczestniczyło w sumie 38 osób.

Władze wstrzymały kursy dwóch innych kolejek i rozpoczęły śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Przypuszcza się, że zawiodły hamulce.