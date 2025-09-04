Wzrosła liczba ofiar wypadku lizbońskiej kolejki. Wśród zabitych zagraniczni turyści

Aktualizacja: 04.09.2025 14:16 Publikacja: 04.09.2025 13:36
Kolejka linowo-terenowa Elevador da Gloria wykoleiła się wczoraj późnym popołudniem. Świadkowie relacjonowali, że przed uderzeniem pędziła z ogromną prędkością po stromej ulicy, wypadła z szyn na zakręcie i uderzyła w budynek. Wagon został doszczętnie zniszczony. Był to pierwszy wypadek tej kolejki, która kursuje od 1885 roku.
Pierwsze doniesienia mówiły o 15 ofiarach śmiertelnych i 18 rannych. Dziś szefowa służby obrony cywilnej w Lizbonie Margarida Castro Martins poinformowała na konferencji prasowej, że w nocy zmarły w szpitalu kolejne dwie osoby. Ranne są 23 osoby, w tym siedem ciężko.
Castro Martins dodała, że nie ma pełnych informacji na temat poszkodowanych. Dotąd udało się ustalić, że wśród rannych jest czterech Portugalczyków, dwóch Niemców, dwóch Hiszpanów i po jednym obywatelu Włoch, Francji, Szwajcarii, Maroka, Kanady, Korei Południowej i Republiki Zielonego Przylądka, w tym 12 kobiet i siedmiu mężczyzn w wieku od 24 do 65 lat oraz trzyletnie dziecko. Z kolei wśród ofiar śmiertelnych jest siedmiu mężczyzn i osiem kobiet, w tym obcokrajowcy. Zginął też motorniczy kolejki. W wypadku uczestniczyło w sumie 38 osób.
Władze wstrzymały kursy dwóch innych kolejek i rozpoczęły śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Przypuszcza się, że zawiodły hamulce.
Lider związku zawodowego Fectrans Manuel Leal powiedział lokalnej telewizji, że pracownicy donosili o problemach z naciągiem liny pociągowej kolejki, co utrudniało hamowanie, ale jest za wcześnie, aby stwierdzić, że to właśnie było przyczyną wypadku. Miejskie przedsiębiorstwo transportu publicznego Carris zapewniło w oświadczeniu, że „wykonano wszystkie wymagane protokoły konserwacyjne”.
Na znak żałoby flagi w Lizbonie opuszczone zostały do połowy masztu.
Linia Gloria, która jest popularną atrakcją turystyczną i jednym z symboli Lizbony, przewozi około 3 milionów pasażerów rocznie.
