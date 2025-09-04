Reklama

Wzrosła liczba ofiar wypadku lizbońskiej kolejki. Wśród zabitych zagraniczni turyści

W nocy w szpitalu zmarły dwie kolejne osoby uczestniczące we wczorajszym wypadku kolejki w Lizbonie. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 17.

Publikacja: 04.09.2025 13:36

Wzrosła liczba ofiar wypadku lizbońskiej kolejki. Wśród zabitych zagraniczni turyści

Foto: PAP/EPA, Tiago Petinga

Nelly Kamińska

Kolejka linowo-terenowa Elevador da Gloria wykoleiła się wczoraj późnym popołudniem. Świadkowie relacjonowali, że przed uderzeniem pędziła z ogromną prędkością po stromej ulicy, wypadła z szyn na zakręcie i uderzyła w budynek. Wagon został doszczętnie zniszczony. Był to pierwszy wypadek tej kolejki, która kursuje od 1885 roku.

Pierwsze doniesienia mówiły o 15 ofiarach śmiertelnych i 18 rannych. Dziś szefowa służby obrony cywilnej w Lizbonie Margarida Castro Martins poinformowała na konferencji prasowej, że w nocy zmarły w szpitalu kolejne dwie osoby. Ranne są 23 osoby, w tym siedem ciężko.

Wśród ofiar jest wielu obcokrajowców

Castro Martins dodała, że nie ma pełnych informacji na temat poszkodowanych. Dotąd udało się ustalić, że wśród rannych jest czterech Portugalczyków, dwóch Niemców, dwóch Hiszpanów i po jednym obywatelu Włoch, Francji, Szwajcarii, Maroka, Kanady, Korei Południowej i Republiki Zielonego Przylądka, w tym 12 kobiet i siedmiu mężczyzn w wieku od 24 do 65 lat oraz trzyletnie dziecko. Z kolei wśród ofiar śmiertelnych jest siedmiu mężczyzn i osiem kobiet, w tym obcokrajowcy. Zginął też motorniczy kolejki. W wypadku uczestniczyło w sumie 38 osób.

Władze wstrzymały kursy dwóch innych kolejek i rozpoczęły śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Przypuszcza się, że zawiodły hamulce.

Lider związku zawodowego Fectrans Manuel Leal powiedział lokalnej telewizji, że pracownicy donosili o problemach z naciągiem liny pociągowej kolejki, co utrudniało hamowanie, ale jest za wcześnie, aby stwierdzić, że to właśnie było przyczyną wypadku. Miejskie przedsiębiorstwo transportu publicznego Carris zapewniło w oświadczeniu, że „wykonano wszystkie wymagane protokoły konserwacyjne”.

Na znak żałoby flagi w Lizbonie opuszczone zostały do połowy masztu.

Linia Gloria, która jest popularną atrakcją turystyczną i jednym z symboli Lizbony, przewozi około 3 milionów pasażerów rocznie.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Portugalia Lizbona wypadek

